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Врачи рассказали, как отпраздновать Новый год с минимальным риском для здоровья

Новый год является одним из самых ожидаемых праздников в году. Поэтому врачи решили рассказать о том, как отпраздновать этот праздник с минимальным риском для человеческого здоровья.

Врачи рассказали, как отпраздновать Новый год с минимальным риском для здоровья

Евгений Брюн, который является главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава России, рассказал, что самый большой вред человеческому организму в новогоднюю ночь наносит алкоголь. Специалист сообщил, что в ночь с 31 декабря на 1 января стоит употреблять крепкие напитки небольшими дозами, также желательно делать перерывы. Еще будет весьма полезно принимать участие в конкурсах, поскольку в случае активности алкоголь быстрее перерабатывается и становится менее вредным.

Евгений Брюн предупредил, что прием жирной пищи не поможет оставаться трезвым, поскольку это всего лишь выдумка. В конце главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Российской Федерации добавил, что не существует безвредной дозы алкоголя. Просто стоит не злоупотреблять спиртным.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:14

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