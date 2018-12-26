Врачи рассказали, как отпраздновать Новый год с минимальным риском для здоровья





Евгений Брюн, который является главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава России, рассказал, что самый большой вред человеческому организму в новогоднюю ночь наносит алкоголь. Специалист сообщил, что в ночь с 31 декабря на 1 января стоит употреблять крепкие напитки небольшими дозами, также желательно делать перерывы. Еще будет весьма полезно принимать участие в конкурсах, поскольку в случае активности алкоголь быстрее перерабатывается и становится менее вредным.Евгений Брюн предупредил, что прием жирной пищи не поможет оставаться трезвым, поскольку это всего лишь выдумка. В конце главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Российской Федерации добавил, что не существует безвредной дозы алкоголя. Просто стоит не злоупотреблять спиртным.