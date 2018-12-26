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У звезды «Дома-2» Валерии Фрост появился богатый ухажер

У экс-участницы телестройки «Дом-2» Валерии Фрост появился состоятельный воздыхатель.

На днях бывшая возлюбленная Захара Саленко отпраздновала свое день рождение. Валерии исполнилось 25 лет. По словам самой девушки, она до сих пор не может поверить в то, что ей уже давно не 18.

У звезды «Дома-2» Валерии Фрост появился богатый ухажер

По случаю своего дня рождения Фрост решила устроить роскошную вечеринку, на которую пригласила очень много знакомых и друзей, имеющих большие доходы. Очевидно, что Валерия хорошо понимала, что богатые гости будут дарить недешевые подарки.

Вчера бывшая участница «Дома-2» вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором рассказала подписчикам, что же она получила в подарок. По словам Валерии, один ее богатый ухажер подарил ей очень дорогое кольцо, которое по своей стоимости может сравниться с московской квартирой или дорогостоящим автомобилем.

У звезды «Дома-2» Валерии Фрост появился богатый ухажер

На вопрос поклонников, кто преподнес ей такой роскошный подарок, Фрост предпочла не отвечать, а лишь подметила, что очень благодарит Всевышнего за то, что у нее есть сейчас.

Стоит напомнить, что после того, как Валерия рассталась с Захаром Саленко, девушка начала встречаться с наследником миллиардера – Александром Шарыго. Только и эти отношения не привели к чему-то серьезному, и вскоре молодые люди расстались. Впрочем, как видно, у Фрост все-таки остались некоторые связи в мире богачей, которыми девушка продолжает успешно пользоваться.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:20

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