У звезды «Дома-2» Валерии Фрост появился богатый ухажер
У экс-участницы телестройки «Дом-2» Валерии Фрост появился состоятельный воздыхатель.
На днях бывшая возлюбленная Захара Саленко отпраздновала свое день рождение. Валерии исполнилось 25 лет. По словам самой девушки, она до сих пор не может поверить в то, что ей уже давно не 18.
По случаю своего дня рождения Фрост решила устроить роскошную вечеринку, на которую пригласила очень много знакомых и друзей, имеющих большие доходы. Очевидно, что Валерия хорошо понимала, что богатые гости будут дарить недешевые подарки.
Вчера бывшая участница «Дома-2» вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором рассказала подписчикам, что же она получила в подарок. По словам Валерии, один ее богатый ухажер подарил ей очень дорогое кольцо, которое по своей стоимости может сравниться с московской квартирой или дорогостоящим автомобилем.
На вопрос поклонников, кто преподнес ей такой роскошный подарок, Фрост предпочла не отвечать, а лишь подметила, что очень благодарит Всевышнего за то, что у нее есть сейчас.
Стоит напомнить, что после того, как Валерия рассталась с Захаром Саленко, девушка начала встречаться с наследником миллиардера – Александром Шарыго. Только и эти отношения не привели к чему-то серьезному, и вскоре молодые люди расстались. Впрочем, как видно, у Фрост все-таки остались некоторые связи в мире богачей, которыми девушка продолжает успешно пользоваться.
На днях бывшая возлюбленная Захара Саленко отпраздновала свое день рождение. Валерии исполнилось 25 лет. По словам самой девушки, она до сих пор не может поверить в то, что ей уже давно не 18.
По случаю своего дня рождения Фрост решила устроить роскошную вечеринку, на которую пригласила очень много знакомых и друзей, имеющих большие доходы. Очевидно, что Валерия хорошо понимала, что богатые гости будут дарить недешевые подарки.
Вчера бывшая участница «Дома-2» вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором рассказала подписчикам, что же она получила в подарок. По словам Валерии, один ее богатый ухажер подарил ей очень дорогое кольцо, которое по своей стоимости может сравниться с московской квартирой или дорогостоящим автомобилем.
На вопрос поклонников, кто преподнес ей такой роскошный подарок, Фрост предпочла не отвечать, а лишь подметила, что очень благодарит Всевышнего за то, что у нее есть сейчас.
Стоит напомнить, что после того, как Валерия рассталась с Захаром Саленко, девушка начала встречаться с наследником миллиардера – Александром Шарыго. Только и эти отношения не привели к чему-то серьезному, и вскоре молодые люди расстались. Впрочем, как видно, у Фрост все-таки остались некоторые связи в мире богачей, которыми девушка продолжает успешно пользоваться.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:20