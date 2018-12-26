Носы будущих колонистов Марса напечатали дизайнеры на 3D-принтере
Польские дизайнеры напечатали носы будущих колонизаторов Марса. По мнению авторов, именно такие изменения формы этой части лица ожидают людей, которые отправятся жить на Красную планету.
Образцы человеческих носов будущих жителей Марса были созданы при помощи технологий, применяемых для печати на 3D-принтере. Речь идет о специальных устройствах, без которых колонизаторы не смогут дышать. Таким образом, уверены дизайнеры, человеку придется адаптироваться под совершенно новые и непривычные условия жизни. На Марсе держится температура в пределах -60 градусов. При этом на поверхность планеты проникает большое количество солнечных лучей и сохраняется крайне низкое давление. Поэтому человеку придется защищать свой орган обоняния.
Дизайнеры представили три варианта формы марсианского 3D-носа. Один из них будет согревать воздух, второй позволит защищать орган и носить специальный шлем, а третий поможет сделать голос громче, чтобы он мог распространяться на большие расстояния. При этом первая версия имеет две пары ноздрей, вторая - плоскую форму, а третья выглядит как юбочка.
Образцы человеческих носов будущих жителей Марса были созданы при помощи технологий, применяемых для печати на 3D-принтере. Речь идет о специальных устройствах, без которых колонизаторы не смогут дышать. Таким образом, уверены дизайнеры, человеку придется адаптироваться под совершенно новые и непривычные условия жизни. На Марсе держится температура в пределах -60 градусов. При этом на поверхность планеты проникает большое количество солнечных лучей и сохраняется крайне низкое давление. Поэтому человеку придется защищать свой орган обоняния.
Дизайнеры представили три варианта формы марсианского 3D-носа. Один из них будет согревать воздух, второй позволит защищать орган и носить специальный шлем, а третий поможет сделать голос громче, чтобы он мог распространяться на большие расстояния. При этом первая версия имеет две пары ноздрей, вторая - плоскую форму, а третья выглядит как юбочка.
Технологии
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 14:53