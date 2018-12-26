Обновленная игровая консоль Sony PlayStation рухнула в цене





После обновления, спустя 20 лет производства оригинальной модели, изделие поступило в продажу в начале декабря. Размеры корпуса гаджета значительно уменьшены, указывают и на другие технологические особенности рестайлинговой консоли. В Sony игровое устройство изначально оценили в 8,99 тыс. рублей. В США приставка доступна за 100 долларов, это намного дешевле. В настоящее время стоимость гаджета пересмотрена. Спустя три недели со старта продаж в России игровую консоль в улучшенной версии можно приобрести за 5,49 тыс. рублей. Причиной является не новогодняя акция, а низкий спрос, указывают эксперты.В комплект поставки включены 20 видеоигр, но их список нельзя расширить. Низкий спрос вызван и ограниченным числом доступных игровых продуктов. Имеются и другие причины, некоторым пользователям приставка пришлась не по вкусу.