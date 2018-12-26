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Обновленная игровая консоль Sony PlayStation рухнула в цене

Игровая приставка Sony PlayStation рухнула в цене, компания-производитель привлекает покупателей на изделие, поддерживающее телевизоры с HDMI. В конце января консоль можно будет приобрести в РФ ещё дешевле - за 3 тыс. рублей, считают эксперты.
Обновленная игровая консоль Sony PlayStation рухнула в цене

После обновления, спустя 20 лет производства оригинальной модели, изделие поступило в продажу в начале декабря. Размеры корпуса гаджета значительно уменьшены, указывают и на другие технологические особенности рестайлинговой консоли. В Sony игровое устройство изначально оценили в 8,99 тыс. рублей. В США приставка доступна за 100 долларов, это намного дешевле. В настоящее время стоимость гаджета пересмотрена. Спустя три недели со старта продаж в России игровую консоль в улучшенной версии можно приобрести за 5,49 тыс. рублей. Причиной является не новогодняя акция, а низкий спрос, указывают эксперты.

В комплект поставки включены 20 видеоигр, но их список нельзя расширить. Низкий спрос вызван и ограниченным числом доступных игровых продуктов. Имеются и другие причины, некоторым пользователям приставка пришлась не по вкусу.



 
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Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 14:42

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