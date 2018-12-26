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Супруга Дмитрия Диброва рассказала о потере друга

Супруга популярного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина поделилась планами на новогодние праздники и рассказала, самый светлый день в году у их семьи омрачён потерей друга. Несколько лет назад в канун Нового года у них сбежал четвероногий любимец семьи – пёс породы бернский зенненхунд.

Супруга Дмитрия Диброва рассказала о потере друга

Дмитрий и Полина Дибровы в марте будущего года отметят первый десятилетний юбилей семейной жизни. Супруги воспитывают троих подрастающих сыновей – 8-летнего Александра, 5-летнего Фёдора и 3-летнего Илью, хотя поначалу в брак супругов с тридцатилетней разницей в возрасте мало кто верил. Несмотря на это, супруги счастливы вместе и сейчас готовятся провести весело очередные новогодние праздники.

Полина Диброва говорит, в этом году они много запланировали разных семейных мероприятий и решили никуда не ехать, а встретить Новый год на Родине. Среди запланированного и шоу двойников, и охота, и «ёлки» друзей. Дибровы надеются, праздник пройдёт весело и запомнится надолго.

Супруга Дмитрия Диброва рассказала о потере друга

Между тем, Полина Диброва рассказала и о грустном событии, произошедшем несколько лет назад. На день рождения супругу она подарила собаку, ставшую вскоре любимцем всех домочадцев. Но именно в Новогоднюю ночь пёс сбежал, видимо, испугавшись громких звуков салютов. Они долгое время его искали, но так и не смогли найти. Большая семья надеется, собака нашла себе новых добрых хозяев, и только эти мысли помогают Дибровым уменьшить горечь утраты друга.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:56

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