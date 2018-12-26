Супруга Дмитрия Диброва рассказала о потере друга





Дмитрий и Полина Дибровы в марте будущего года отметят первый десятилетний юбилей семейной жизни. Супруги воспитывают троих подрастающих сыновей – 8-летнего Александра, 5-летнего Фёдора и 3-летнего Илью, хотя поначалу в брак супругов с тридцатилетней разницей в возрасте мало кто верил. Несмотря на это, супруги счастливы вместе и сейчас готовятся провести весело очередные новогодние праздники.Полина Диброва говорит, в этом году они много запланировали разных семейных мероприятий и решили никуда не ехать, а встретить Новый год на Родине. Среди запланированного и шоу двойников, и охота, и «ёлки» друзей. Дибровы надеются, праздник пройдёт весело и запомнится надолго.Между тем, Полина Диброва рассказала и о грустном событии, произошедшем несколько лет назад. На день рождения супругу она подарила собаку, ставшую вскоре любимцем всех домочадцев. Но именно в Новогоднюю ночь пёс сбежал, видимо, испугавшись громких звуков салютов. Они долгое время его искали, но так и не смогли найти. Большая семья надеется, собака нашла себе новых добрых хозяев, и только эти мысли помогают Дибровым уменьшить горечь утраты друга.