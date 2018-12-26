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Финалист шоу "Голос" Ладислав Бубнар рассказал про свои отношения с певицей Пелагеей

Ладислав Бубнар, который стал финалистом в шоу "Голос", в одном из своих недавних интервью рассказал про отношения с известной певицей Пелагеей. Певец сообщил, что он до сих пор общается с исполнительницей.

Финалист шоу "Голос" Ладислав Бубнар рассказал про свои отношения с певицей Пелагеей

На прослушивании программы "Голос" Ладислав Бубнар исполнил композицию Карела Готта под названием "Che Sara". Молодой исполнитель покорил зрителей и судей своим голосом, и попал в команду исполнительницы Пелагеи. После шоу "Голос" певец переехал из Праги в Москву. Он рассказал, что именно Пелагея оказала ему большую поддержку в новой стране. Знаменитость подсказывала своему подопечному и направляла его. Певица даже пригласила Ладислава Бубнара в свой большой гастрольный тур по России.

Финалист шоу "Голос" Ладислав Бубнар рассказал про свои отношения с певицей Пелагеей

Также в своем интервью Ладислав Бубнар рассказал, что он не знает, как другие участники "Голоса" общаются со своими наставниками. Но он считает, что ему очень повезло, что он попал в команду к Пелагеи. Именно благодаря ей певец решил остаться в России и строить тут певчую карьеру.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:34

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