Финалист шоу "Голос" Ладислав Бубнар рассказал про свои отношения с певицей Пелагеей

На прослушивании программы "Голос" Ладислав Бубнар исполнил композицию Карела Готта под названием "Che Sara". Молодой исполнитель покорил зрителей и судей своим голосом, и попал в команду исполнительницы Пелагеи. После шоу "Голос" певец переехал из Праги в Москву. Он рассказал, что именно Пелагея оказала ему большую поддержку в новой стране. Знаменитость подсказывала своему подопечному и направляла его. Певица даже пригласила Ладислава Бубнара в свой большой гастрольный тур по России.Также в своем интервью Ладислав Бубнар рассказал, что он не знает, как другие участники "Голоса" общаются со своими наставниками. Но он считает, что ему очень повезло, что он попал в команду к Пелагеи. Именно благодаря ей певец решил остаться в России и строить тут певчую карьеру.