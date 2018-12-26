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Букмекеры пророчат Ольге Бузовой выступление на «Евровидении»

Российские букмекеры предрекают новоиспеченной артистке Ольге Бузовой выступление на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение».

Как ни странно, но букмекеры весьма одобрительно отзываются о поющей телеведущей Ольге Бузовой, которой всего за два года удалось сделать невероятные вещи.

Букмекеры пророчат Ольге Бузовой выступление на «Евровидении»

По сведениям букмекерских контор, допустимость того, что именно Ольга будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение 2019», оценивается с показателем 7.0. А это означает, что примерно 14% букмекеров сделали свою ставку в пользу телеведущей реалити-шоу «Дом-2».

Впрочем, несмотря на довольно высокий процент вероятности, в списках букмекеров все-таки лидируют и другие артисты. Больше всего ставок делают на певицу Манижу, которая стала очень популярной в социальных сетях после того, как разместила у себя на страничке в Instagram собственные авторские музыкальные композиции.

Ольге Бузовой не хватает до лидирующей позиции всего 6%, так как за восходящую певицу Манижу голосует примерно 20% букмекеров.

Букмекеры пророчат Ольге Бузовой выступление на «Евровидении»

В Сети не единожды уже обсуждали вероятность того, что в 2019 году на конкурсе «Евровидение» Россию будет представлять именно Бузова. По мнению фолловеров, Ольга является очень трудолюбивой артисткой, что говорит лишь о том, что она сделает все возможное для того, чтобы вернуться на «Родину» с победой.

«Бузова, хоть и не имеет хороших вокальных данных, но она умеет правильно себя подавать! А на «Евровидении» любят неординарных личностей!» - продолжают писать в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:17

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