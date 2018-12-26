Букмекеры пророчат Ольге Бузовой выступление на «Евровидении»

«Бузова, хоть и не имеет хороших вокальных данных, но она умеет правильно себя подавать! А на «Евровидении» любят неординарных личностей!» - продолжают писать в Сети.





Как ни странно, но букмекеры весьма одобрительно отзываются о поющей телеведущей Ольге Бузовой, которой всего за два года удалось сделать невероятные вещи.По сведениям букмекерских контор, допустимость того, что именно Ольга будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение 2019», оценивается с показателем 7.0. А это означает, что примерно 14% букмекеров сделали свою ставку в пользу телеведущей реалити-шоу «Дом-2».Впрочем, несмотря на довольно высокий процент вероятности, в списках букмекеров все-таки лидируют и другие артисты. Больше всего ставок делают на певицу Манижу, которая стала очень популярной в социальных сетях после того, как разместила у себя на страничке в Instagram собственные авторские музыкальные композиции.Ольге Бузовой не хватает до лидирующей позиции всего 6%, так как за восходящую певицу Манижу голосует примерно 20% букмекеров.В Сети не единожды уже обсуждали вероятность того, что в 2019 году на конкурсе «Евровидение» Россию будет представлять именно Бузова. По мнению фолловеров, Ольга является очень трудолюбивой артисткой, что говорит лишь о том, что она сделает все возможное для того, чтобы вернуться на «Родину» с победой.