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Жители Санкт-Петербурга оформили более 100 предзаказов на Renault Arkana

Жители Санкт-Петербурга за три месяца оформили 120 предварительных заказов на новый автомобиль Renault Arkana. Об этом заявили представители группы «Петровский Автоцентр».
Жители Санкт-Петербурга оформили более 100 предзаказов на Renault Arkana

Новинка от компании Renault была представлена потребительской аудитории летом 2018 года в Московском международном автосалоне.

По словам генерального директора группы Антона Солдунова, главную роль в привлечении будущих автовладельцев сыграл дизайн средства передвижения. Заявку на предзаказ автомобиля французского концерна подали, в первую очередь те, кто уже владеют авто этой марки, либо те, кто ищет для себя новое авто с соответствующим ценовым и классическим сегментом. Выпуск автомобиля Renault Arkana на рынок России планируется в первой половине наступающего года. Цена новинки пока не установлена. По сообщению пресс-службы группы «Петровский Автоцентр», производитель еще не назвал стоимость новой модели автомобиля.

Санкт-Петербургская группа «Петровский Автоцентр» является официальным дилером машин Renault с конца 90-х годов.



 
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Авто
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:30

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