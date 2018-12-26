Жители Санкт-Петербурга оформили более 100 предзаказов на Renault Arkana





Новинка от компании Renault была представлена потребительской аудитории летом 2018 года в Московском международном автосалоне.По словам генерального директора группы Антона Солдунова, главную роль в привлечении будущих автовладельцев сыграл дизайн средства передвижения. Заявку на предзаказ автомобиля французского концерна подали, в первую очередь те, кто уже владеют авто этой марки, либо те, кто ищет для себя новое авто с соответствующим ценовым и классическим сегментом. Выпуск автомобиля Renault Arkana на рынок России планируется в первой половине наступающего года. Цена новинки пока не установлена. По сообщению пресс-службы группы «Петровский Автоцентр», производитель еще не назвал стоимость новой модели автомобиля.Санкт-Петербургская группа «Петровский Автоцентр» является официальным дилером машин Renault с конца 90-х годов.