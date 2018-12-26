Жители Санкт-Петербурга оформили более 100 предзаказов на Renault Arkana
Жители Санкт-Петербурга за три месяца оформили 120 предварительных заказов на новый автомобиль Renault Arkana. Об этом заявили представители группы «Петровский Автоцентр».
Новинка от компании Renault была представлена потребительской аудитории летом 2018 года в Московском международном автосалоне.
По словам генерального директора группы Антона Солдунова, главную роль в привлечении будущих автовладельцев сыграл дизайн средства передвижения. Заявку на предзаказ автомобиля французского концерна подали, в первую очередь те, кто уже владеют авто этой марки, либо те, кто ищет для себя новое авто с соответствующим ценовым и классическим сегментом. Выпуск автомобиля Renault Arkana на рынок России планируется в первой половине наступающего года. Цена новинки пока не установлена. По сообщению пресс-службы группы «Петровский Автоцентр», производитель еще не назвал стоимость новой модели автомобиля.
Санкт-Петербургская группа «Петровский Автоцентр» является официальным дилером машин Renault с конца 90-х годов.
Новинка от компании Renault была представлена потребительской аудитории летом 2018 года в Московском международном автосалоне.
По словам генерального директора группы Антона Солдунова, главную роль в привлечении будущих автовладельцев сыграл дизайн средства передвижения. Заявку на предзаказ автомобиля французского концерна подали, в первую очередь те, кто уже владеют авто этой марки, либо те, кто ищет для себя новое авто с соответствующим ценовым и классическим сегментом. Выпуск автомобиля Renault Arkana на рынок России планируется в первой половине наступающего года. Цена новинки пока не установлена. По сообщению пресс-службы группы «Петровский Автоцентр», производитель еще не назвал стоимость новой модели автомобиля.
Санкт-Петербургская группа «Петровский Автоцентр» является официальным дилером машин Renault с конца 90-х годов.
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 14:30