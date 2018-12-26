Российскую бронетехнику оснастят ракетами "Булат"
Сергей Абрамов, который является индустриальным директором Государственной корпорации "Ростехнология", заявил, что бронетехнику Российской Федерации оснастят ракетами под названием "Булат". Но государственный деятель не стал разглашать подробности.
Сергей Абрамов сообщил, что сейчас создаётся новый комплекс управляемого ракетного вооружения под названием "Булат", который будет устанавливаться на боевую модель бронетехники. Поскольку новшества касаются армии России, все подробности данных действий тщательно скрываются.
Ранее говорилось, что "Булат" можно использовать для уничтожения небронированных или легкобронированных целей. Также сообщалось, что в сравнении с "Хризантема" или "Корнет", "Булат" имеет габариты намного меньше и может быть использован в качестве вспомогательного вооружения для бронетехники.
Сергей Абрамов сообщил, что сейчас создаётся новый комплекс управляемого ракетного вооружения под названием "Булат", который будет устанавливаться на боевую модель бронетехники. Поскольку новшества касаются армии России, все подробности данных действий тщательно скрываются.
Ранее говорилось, что "Булат" можно использовать для уничтожения небронированных или легкобронированных целей. Также сообщалось, что в сравнении с "Хризантема" или "Корнет", "Булат" имеет габариты намного меньше и может быть использован в качестве вспомогательного вооружения для бронетехники.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:54