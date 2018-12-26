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На фотографии с Владом Топаловым Регина Тодоренко показала лицо без макияжа

Недавно экс-ведущая телевизионной программы о путешествиях «Орёл и решка» Регина Тодоренко опубликовала в Instagram совместную с супругом Владом Топаловым фотографию, на которой предстала перед подписчиками без макияжа и фотошопа. В начале декабря этого года родившая первенца Тодоренко не сидит на месте и уже готова к работе.

На фотографии с Владом Топаловым Регина Тодоренко показала лицо без макияжа

28-летняя Регина Тодоренко долгое время скрывала и беременность, и отношения с отцом малыша Владом Топаловым. Законным браком звёзды сочетались практически перед самыми родами, так что малыш, имя которого, кстати, счастливые родители до сих пор хранят в секрете, родился уже в полноценной семье. И, скорее всего, сын будет носить фамилию отца.

Хотя в плане личной жизни Тодоренко и закрытый человек, но комплексами не страдает точно. Недавно в соцсети она опубликовала свою фотографию без макияжа, что могут сделать далеко не все звёзды отечественного шоу-бизнеса. Ведущая не боится критики своих поклонников, поэтому и показала лицо без косметики и дополнительных обработок в фоторедакторах.

При этом в «карусели» есть и второе фото, но уже с фильтром и ведущая спрашивает, какое из них лучше. Тут мнения поклонников разделились – одни считают, что с фильтром, другие – без, а третьи вообще не видят большой разницы и пишут, молодая звёздная семья прекрасна в любом виде.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:15

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