На фотографии с Владом Топаловым Регина Тодоренко показала лицо без макияжа

28-летняя Регина Тодоренко долгое время скрывала и беременность, и отношения с отцом малыша Владом Топаловым. Законным браком звёзды сочетались практически перед самыми родами, так что малыш, имя которого, кстати, счастливые родители до сих пор хранят в секрете, родился уже в полноценной семье. И, скорее всего, сын будет носить фамилию отца.Хотя в плане личной жизни Тодоренко и закрытый человек, но комплексами не страдает точно. Недавно в соцсети она опубликовала свою фотографию без макияжа, что могут сделать далеко не все звёзды отечественного шоу-бизнеса. Ведущая не боится критики своих поклонников, поэтому и показала лицо без косметики и дополнительных обработок в фоторедакторах.При этом в «карусели» есть и второе фото, но уже с фильтром и ведущая спрашивает, какое из них лучше. Тут мнения поклонников разделились – одни считают, что с фильтром, другие – без, а третьи вообще не видят большой разницы и пишут, молодая звёздная семья прекрасна в любом виде.