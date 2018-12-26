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Кристина Асмус похвасталась на видео трогательным «ночным караоке» дочери из ванной

Актриса Кристина Асмус снова похвасталась своей потрясающей 4-летней дочерью. Звезда опубликовала видео, на котором маленькая наследница, сидя в пенной ванной, увлеченно исполняет какую-то музыкальную композицию. Ролик знаменитость сопроводила хэштегом #ночное караоке.
Кристина Асмус похвасталась на видео трогательным «ночным караоке» дочери из ванной

В последнее время в микроблоге Кристины Асмус в социальной сети Instagram видео и фото с 4-летней наследницей появляются с завидной регулярностью. Звездная мама не упускает случая похвастаться своей «мимишкой». В новом видео дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова сидит в ванной, заполненной пышной пеной. Девочка держит в руке игрушку и мило поет. Актриса сопроводила ролик подписью: «Рассчитываем, что повернется Градский» и смеющимся смайликом. При этом наследница звездной четы выглядит явно увлеченной процессом и ни на что не обращает внимания.
Кристина Асмус похвасталась на видео трогательным «ночным караоке» дочери из ванной

Поклонники знаменитой артистки пришли от крохи в восторг. Пользователи называют дочь Кристины Асмус «невероятной милотой», «потрясающей девочкой» и «настоящей красоткой, которая одновременно похожа и на маму, и на папу».
Кристина Асмус похвасталась на видео трогательным «ночным караоке» дочери из ванной

«Лапочка!», «Ай, какая нежная девочка!», «Какая милотаааа», «Мне кажется копия папы с маминым характером, такая нежная, хорошая девочка», «Боже, какая она прелестная!», «Бусинка», «Красоточка!», «Очень на маму похожа», «Папина дочка», - пишут многочисленные поклонники звездного семейства.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 14:00

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