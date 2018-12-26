В Китае первый клонированный котенок появится на свет весной





Целью является возможность отработать уникальный процесс массового воспроизведения кошек в специальных условиях. Чжао Цзяньпин, заместитель руководителя проекта, сообщил в СМИ, что проект для научного мира не станет составлять большого интереса. Его назначением является реализация проекта в КНР. Клонированные животные станут популярными среди любителей кошек, считает Цзяньпин. Проект реализуют в коммерческом сегменте. Котёнок станет точной копией донорского животного, у которого взяли генетический материал. Компания занимается и клонированием собак, стоимость одного щенка составляет около 50 тыс. долларов. Не менее 20 клиентов ожидают выполнения заказов, на создание одного клона уходит 6-10 месяцев.Вместе с тем замруководителя проекта указал на то, что псов крайне трудно клонировать. Это связано с тем, что яйцеклетки собак очень чувствительны к изменениям внешней среды.