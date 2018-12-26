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Свадебный костюм Иосифа Оганесяна обошелся ему в 100 тысяч

Стало известно, во сколько обошелся свадебный костюм возлюбленному Александры Черно Иосифу Оганесяну.

Несколько часов назад в социальных сетях появилась настоящая причина, почему Иосиф и Саша не только тянули до последнего со своими холостяцкими вечеринками, но и даже подумывали о том, чтобы напрочь отказаться от них, поэтому празднования молодоженам решили устроить их проектные друзья.

Свадебный костюм Иосифа Оганесяна обошелся ему в 100 тысяч

Как стало известно, свадебный костюм Оганесяна обошелся парочке куда дороже подвенечного наряда Черно. А это значит, что телезрители ошибались, когда говорили о том, что Иосиф то и дело ущемляет свои потребности, чтобы угодить Александре.

На днях вышел свежий номер журнала «Дом-2», где на обложке запечатлен победитель конкурса «Человек года 2018» Роман Капаклы в окружении некоторых участниц проекта и Алексея Купина, и в котором есть статья, полностью посвященная свадебному пиджаку Оганесяна.

Свадебный костюм Иосифа Оганесяна обошелся ему в 100 тысяч

По словам дизайнера, такой костюм обошелся Иосифу как минимум в сто тысяч рублей, так как пуговицы на нем сделаны из натуральной кости – рога буйвола. Также модельер подчеркнул, что такой наряд, как у Оганесяна, не только сделан из натуральной шерсти, но и шьется вручную.

Нужно сказать, что дизайнер поспешил высказаться и о платье Александры, которое ему напомнило «сахарную вату на палочке». К слову, слова кутюрье очень удивили многих поклонников реалити-шоу «Дом-2», ведь они были уверены, что Черно уж точно не обделит себя, тем более на собственной свадьбе.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:21

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