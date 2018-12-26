Чрезмерная худоба супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон вызывает у поклонников опасение за её здоровье

Кейт Миддлтон является образцом утончённости и элегантности для многих подданных британской короны. Однако в последнее время далеко не всех устраивает её излишняя худоба, доходящая до «прозрачности». Все были удивлены, как быстро герцогине удалось восстановить прежние формы после рождения в апреле третьего ребёнка, принца Луи.Вот только Кейт Миддлтон продолжает терять вес и многие подозревают, что у неё возникли серьёзные проблемы со здоровьем или это происходит из-за разладов в монаршей семье. Поклонники герцогини Кембриджской в комментариях под её фотографиями рекомендуют обратить ей внимание на здоровье, иначе стремительное похудение грозит развитием анорексии. Многие советуют обратиться к диетологам, которые смогут вернуть несколько далеко не лишних килограмм и остановят процесс потери веса.