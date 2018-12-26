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Джастин Тимберлейк встретил Рождество с Микки Маусом и женой

Певец Джастин Тимберлейк встретил Рождество вместе с любимой женой и Микки Маусом. Подтверждающие эту информацию фотографии опубликованы на странице в Instagram.
Джастин Тимберлейк встретил Рождество с Микки Маусом и женой

Знаменитый актер и певец Джастин Тимберлейк порадовал фанатов необычной фотографией. На своей странице в социальной сети Instagram знаменитость опубликовал фото в компании своей жены Джессики Биль и персонажем диснеевского мультипликационного фильма Микки Мауса.

Фотоснимок в Сети появился на Рождество. На фото певец одет в черный джемпер, такого же цвета бейсболку и штаны, а также в брендовые кроссовки фирмы Nike. Супруга Джастина Джессика одела футболку белого цвета, рваные синие джинсы и черный пиджак. Супружеская пара окружила с обеих сторон большого Микки Мауса.

Подписывая фотографию, артист сообщил, что это «новая группа». По информации, предоставленной Daily mail, Тимберлейк пожелал фанатам счастливого Рождества.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:55

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