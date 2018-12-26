Ольга Бузова смогла воплотить модный образ Аллы Пугачевой

Ольгу Бузова уже видели в нарядах, практически скопированных с образов Мадонны, Блейк Лавли, Меланьи Трамп, Алены Водонаевой и других, теперь же ведущая скандального проекта предстала перед публикой в образе легенды советской эстрады Аллы Пугачевой.Бузова надела короткое платье черного цвета с широким поясом и для большего сходства дополнила наряд черными сапогами-ботфортами. Пользователи тут же обвинили Ольгу в плагиате образа Примадонны, которая за последние годы сильно похудела и часто выходит в свет в знаменитом мини и ботфортах.Единственное что Бузова не решилась показать публике – это плечи в отличие от Пугачевой, которая смело их обнажает. Также Бузовой недоступны пышные рыжие кудри Аллы Борисовны.Примечательно, что пользователи уже давно подозревают Бузову в намерении занять место Пугачевой на российской сцене, и теперь теледива начала воплощать свое намерение с копирования внешнего образа.