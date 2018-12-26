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Ольга Бузова смогла воплотить модный образ Аллы Пугачевой

Популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова часто копирует узнаваемые образы отечественных и мировых знаменитостей, а недавно звезда телестройки посягнула на легендарные ботфорты и «маленькое черное платье» самой Аллы Пугачевой.

Ольгу Бузова уже видели в нарядах, практически скопированных с образов Мадонны, Блейк Лавли, Меланьи Трамп, Алены Водонаевой и других, теперь же ведущая скандального проекта предстала перед публикой в образе легенды советской эстрады Аллы Пугачевой.

Ольга Бузова смогла воплотить модный образ Аллы Пугачевой

Бузова надела короткое платье черного цвета с широким поясом и для большего сходства дополнила наряд черными сапогами-ботфортами. Пользователи тут же обвинили Ольгу в плагиате образа Примадонны, которая за последние годы сильно похудела и часто выходит в свет в знаменитом мини и ботфортах.

Ольга Бузова смогла воплотить модный образ Аллы Пугачевой

Единственное что Бузова не решилась показать публике – это плечи в отличие от Пугачевой, которая смело их обнажает. Также Бузовой недоступны пышные рыжие кудри Аллы Борисовны.

Примечательно, что пользователи уже давно подозревают Бузову в намерении занять место Пугачевой на российской сцене, и теперь теледива начала воплощать свое намерение с копирования внешнего образа.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:02

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