Звезда «Дома-2» Алена Водонаева заявила, что знает девушек, которые после пластики стали похожи на «престарелых узбечек»

«Многие отекли и стали не привлекательны.. Но самое ужасное в этой ситуации то, что они этого даже не понимают», - подметила Алена.





По словам звезды скандально-известного телепроекта, ей не понятно, почему пластические операции сейчас стали настолько популярны, ведь девушки даже без крайней на то потребности спешат лечь на стол к хирургу, чтобы тот увеличил им грудь или отрезал, по их мнению, лишнюю часть тела.Также Водонаева подчеркнула, что не может спокойно смотреть на тех людей, которые злоупотребляют пластической хирургией, считая, что только после операции они станут красивыми и желанными. Оказывается, что Алена знает несколько девушек, которые после пластики превратились из красавиц в «престарелых узбечек».Экс-участница «Дома-2» уверена, что всему виной то, что у большинства этих девушек никогда не было денег, а когда они к ним все-таки попали в руки, они решили «обколоть» себе все лицо, после чего превратились в совершенно другого человека.По словам Водонаевой, когда она делала себе операцию по уменьшению груди, ее хирург рассказал ей о том, что некоторые пластики очень вредят здоровью человека. Впрочем, последствия тех или иных операций девушки увидят только в старости и лишь тогда начнут анализировать, что же они в молодости сделали неправильно.