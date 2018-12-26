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Звезда «Дома-2» Алена Водонаева заявила, что знает девушек, которые после пластики стали похожи на «престарелых узбечек»

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что никогда не понимала девушек, которые делали себе пластические операции без необходимости.

По словам звезды скандально-известного телепроекта, ей не понятно, почему пластические операции сейчас стали настолько популярны, ведь девушки даже без крайней на то потребности спешат лечь на стол к хирургу, чтобы тот увеличил им грудь или отрезал, по их мнению, лишнюю часть тела.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева заявила, что знает девушек, которые после пластики стали похожи на «престарелых узбечек»

Также Водонаева подчеркнула, что не может спокойно смотреть на тех людей, которые злоупотребляют пластической хирургией, считая, что только после операции они станут красивыми и желанными. Оказывается, что Алена знает несколько девушек, которые после пластики превратились из красавиц в «престарелых узбечек».

Экс-участница «Дома-2» уверена, что всему виной то, что у большинства этих девушек никогда не было денег, а когда они к ним все-таки попали в руки, они решили «обколоть» себе все лицо, после чего превратились в совершенно другого человека.

Звезда «Дома-2» Алена Водонаева заявила, что знает девушек, которые после пластики стали похожи на «престарелых узбечек»

«Многие отекли и стали не привлекательны.. Но самое ужасное в этой ситуации то, что они этого даже не понимают», - подметила Алена.

По словам Водонаевой, когда она делала себе операцию по уменьшению груди, ее хирург рассказал ей о том, что некоторые пластики очень вредят здоровью человека. Впрочем, последствия тех или иных операций девушки увидят только в старости и лишь тогда начнут анализировать, что же они в молодости сделали неправильно.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:57

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