Вера Брежнева подарит подписчикам билеты на фильм «Ёлки Последние»

Вера Брежнева весьма активно пользуется социальными сетями. Знаменитость часто общается со своими подписчиками в Instagram. Несколько часов назад исполнительница опубликовала новый пост. В комментарии к нему Вера Брежнева сообщила, что подарит несколько билетов на «Ёлки Последние» тем подписчикам, которые напишут под данным постом самое теплое поздравление близкому человеку.Подписчики певицы не стали долго ждать. Они начали писать: "С наступающим новым годом! Пусть все неудачи останутся в старом году", "Поздравляю всю нашу Вселенную с Новым годом!", "Вера, я поздравляю вас с наступающим Новым годом!", "Поздравляю всех пользователей Сети с Новым Годом и Рождеством". Всего за несколько десятков минут пост исполнительницы собрал более 37 тысяч лайков.