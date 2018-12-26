"Враги не дождутся": Олег Газманов прокомментировал слухи о своём онкологическом заболевании

«Олег Михайлович, крепчайшего Вам здоровья!!!», «С наступающим Вас новым годом, Олег! Счастья, творческих успехов, здоровья Вам и Вашим близким! Оставайтесь таким же классным!», «И Вас с наступающими новогодними праздниками. Всего Вам наилучшего, и не обращайте внимания на (мягко говоря) дураков», - написали поклонники артиста.



67-летний певец Олег Газманов всегда отличался завидным здоровьем и прекрасной физической формой. В своих выступлениях он часто использует акробатические трюки, которые повторить под силу не любому молодому человеку. Поэтому и появившиеся разговоры о его ухудшившемся здоровье и онкологическом заболевании стали для многих неожиданностью.Олег Михайлович не стал долго «мудрить» и написал в соцсети пост, прояснивший ситуацию. По его словам, он вообще не понимает, что могло стать источником для подобных домыслов. Он продолжает выступать, отлично себя чувствует, а слухи просто ерунда, в которую не стоит верить. Газманов написал, если кто и желает ему чего-то плохого, то не дождутся, у него достаточно сил на долгую жизнь и карьеру. В заключение артист поздравил всех подписчиков с наступающими новогодними и рождественскими праздниками.Фанаты Газманова не оставили новый пост кумира без внимания, за несколько часов он набрал больше одиннадцати тысяч лайков и множество комментариев.