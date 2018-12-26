Ученые: Найден секрет счастья на работе





Для того, чтобы поднять производительность, начальник старается повысить комфорт в рабочих моментах для своих сотрудников. Ученые из компании Gallup Poll провели опрос, который показал, что 70% работников в полной мере не раскрывают свой потенциал во время труда. Опрошенные подтвердили, что их производительность зависит от эмоциональной оторванности от компании. Подобные факторы понижают потенциал сотрудника, что приводит к его непродуктивности и значительно отображается на интересах всей компании. Некоторые работодатели пытаются решить данный вопрос за счет повышения заработной платы, однако подобные меры чаще всего временные.Ученые доказали, что настоящее счастье работнику способна принести автономия в принятии некоторых решений. Например, если человеку не нужно постоянно спрашивать разрешение для того, чтобы принять и осуществить хотя бы мелкие рабочие моменты. Работник также может почувствовать себя автономным, если ограничить над ним контроль менеджера и при получении некой свободы для выполнения обязанностей. Можно поручить самостоятельно разработать собственный рабочий график на день, предоставить гибкое расписание или дать возможность трудиться из дома. Эксперты заявляют, что в подобном случае сотрудник будет ощущать себя частью компании.