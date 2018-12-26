Никас Сафронов восстанавливает палец после серьезной травмы





Почти полтора года назад Никас Сафронов порезал палец на руке. Но, казалось бы, обычная травма стала весьма серьезной, и уже больше года художник проходит лечение. Дело в том, что порез не просто воспалился, а затронул кость и сустав. Из-за этого Никасу Сафронову пришлось провести несколько месяцев в госпитале и перенести 2 операции. Но палец на руке знаменитого художника, так и не восстановился.Сам Никас Сафронов говорит, что ему пришлось обратиться к врачам из Южной Кореи. Им пришлось сделать еще одну операцию, которая стала весьма успешной. Сейчас художник проходит процедуру восстановления и пытается вернуть подвижность пальцу. Пока он плохо сгибается и после операций сильно искривился. Но при этом Никас Сафронов продолжает писать картины и надеется, что вскоре сможет крепко держать кисть всеми пальцами.