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Никас Сафронов восстанавливает палец после серьезной травмы

Более года назад стало известно, что Никас Сафронов серьезно травмировал палец на руке. Известный художник до сих пор восстанавливается и проходит лечение.

Никас Сафронов восстанавливает палец после серьезной травмы

Почти полтора года назад Никас Сафронов порезал палец на руке. Но, казалось бы, обычная травма стала весьма серьезной, и уже больше года художник проходит лечение. Дело в том, что порез не просто воспалился, а затронул кость и сустав. Из-за этого Никасу Сафронову пришлось провести несколько месяцев в госпитале и перенести 2 операции. Но палец на руке знаменитого художника, так и не восстановился.

Никас Сафронов восстанавливает палец после серьезной травмы

Сам Никас Сафронов говорит, что ему пришлось обратиться к врачам из Южной Кореи. Им пришлось сделать еще одну операцию, которая стала весьма успешной. Сейчас художник проходит процедуру восстановления и пытается вернуть подвижность пальцу. Пока он плохо сгибается и после операций сильно искривился. Но при этом Никас Сафронов продолжает писать картины и надеется, что вскоре сможет крепко держать кисть всеми пальцами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:07

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