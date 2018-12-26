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В эфире шоу «Бородина против Бузовой» Рапунцель и Дмитренко напомнили о болезни их дочери Василисы

На телешоу «Бородина против Бузовой» случайно рассказали о болезни 5-месячной дочери Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко – Василисы.

В социальных сетях появилась информация о том, что во время эфира одного из домовских проектов Ольге и Дмитрию напомнили о болезни их единственной наследницы, что так тщательно пытались скрыть от телезрителей.

В эфире шоу «Бородина против Бузовой» Рапунцель и Дмитренко напомнили о болезни их дочери Василисы

«Брендовое» семейство никогда не являлось образцово-показательным. В VIP-доме, который несколько недель назад Ольге и Дмитрию приходилось делить только с беременной Аленой Савкиной и матерью красавиц – Татьяной Владимировной, довольно часто возникали скандалы, которые потом обсуждались на Лобном.

Оказывается, что даже маленький ребенок никогда не мешал родственникам громко ссориться, что в итоге приводило к тому, что 5-месячная Василиса невольно становилась свидетелем всех криков и ситуаций, когда родители выясняли отношения с ее тетей и бабушкой.

В эфире шоу «Бородина против Бузовой» Рапунцель и Дмитренко напомнили о болезни их дочери Василисы

К слову, еще во время беременности Ольга вела себя как «истеричка», что всегда очень пугало зрителей, которые волновались за малышку и ее состояние здоровья. И вот на днях оказалось, что не зря поклонники реалити-шоу тогда так переживали.

Дело в том, что во время эфира шоу «Бородина против Бузовой», который совсем скоро выйдет в эфир, Рапунцель и Дмитренко поспешили напомнить о болезни их наследницы, о которой они стараются не распространяться. И как оказалось, речь идет о неврологическом заболевании.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:37

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