В эфире шоу «Бородина против Бузовой» Рапунцель и Дмитренко напомнили о болезни их дочери Василисы





В социальных сетях появилась информация о том, что во время эфира одного из домовских проектов Ольге и Дмитрию напомнили о болезни их единственной наследницы, что так тщательно пытались скрыть от телезрителей.«Брендовое» семейство никогда не являлось образцово-показательным. В VIP-доме, который несколько недель назад Ольге и Дмитрию приходилось делить только с беременной Аленой Савкиной и матерью красавиц – Татьяной Владимировной, довольно часто возникали скандалы, которые потом обсуждались на Лобном.Оказывается, что даже маленький ребенок никогда не мешал родственникам громко ссориться, что в итоге приводило к тому, что 5-месячная Василиса невольно становилась свидетелем всех криков и ситуаций, когда родители выясняли отношения с ее тетей и бабушкой.К слову, еще во время беременности Ольга вела себя как «истеричка», что всегда очень пугало зрителей, которые волновались за малышку и ее состояние здоровья. И вот на днях оказалось, что не зря поклонники реалити-шоу тогда так переживали.Дело в том, что во время эфира шоу «Бородина против Бузовой», который совсем скоро выйдет в эфир, Рапунцель и Дмитренко поспешили напомнить о болезни их наследницы, о которой они стараются не распространяться. И как оказалось, речь идет о неврологическом заболевании.