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Екатерина Климова вспомнила, как бывший муж оставил её зимой на заправке без денег и документов

Популярная российская актриса театра и кино Екатерина Климова в недавнем интервью поделилась анекдотично-трагичной ситуацией из жизни, когда муж Игорь Петренко забыл её посреди зимы на заправке раздетой, без денег и документов. Сейчас она её вспоминает с юмором, а тогда не на шутку была испугана.

Екатерина Климова вспомнила, как бывший муж оставил её зимой на заправке без денег и документов

Несколько лет назад Екатерина Климова со вторым супругом Игорем Петренко попали в не очень приятную ситуацию, когда им пришлось добираться до Саратова почти пятьсот километров на машине. Произошло это по чьему-то недосмотру, актёрам купили билеты в Самару, что совсем не было конечной точкой их маршрута. Актёрам вместо поезда предложили машину, и они отправились на предстоящее выступление с комфортом.

Вот только в дороге Климову поджидал казус, на заправке она решила быстро сбегать «по нужде» и не предупредила ни супруга, ни водителя. А когда вернулась, её ожидал сюрприз – машины на месте не было, и она осталась без шапки, пальто, документов и телефона на незнакомой автозаправке. К счастью Екатерины, попутчики быстро заметили её отсутствие и вернулись, но испугаться всё же она успела.

Екатерина Климова вспомнила, как бывший муж оставил её зимой на заправке без денег и документов

Теперь история, связанная с экс-супругом, вызывает у Климовой только улыбку, и она счастлива, что «отделалась лёгким испугом». Дальше актёры добирались уже без приключений, отыграли свои роли в спектакле «Ленинградский романс» и продолжили гастроли, но впечатлений хватило на всю жизнь.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:45

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