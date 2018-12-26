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СК Амурской области расследует случаи заражения гепатитом С в детской больнице

Следственный комитет РФ по Амурской области расследует случаи заражения детей в одном из отделений областной детской больницы гепатитом С. Информация появилась на сайте Следственного управления по региону.
СК Амурской области расследует случаи заражения гепатитом С в детской больнице

Никаких подробностей ведомство о расследовании заражения детей вирусным гепатитом не привело, за исключением того, что сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Также на сайте СУ СК имеется информация о том, что в проведении проверки участвовали представители управления Роспотребнадзора. Ведомство отметило, что на данном этапе все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Между тем в СМИ появилась информация со ссылкой на депутата Заксобрания региона, что у него имеются данные о заражении гепатитом С не менее 20 детей. Все они в разное время проходили лечение в гематологическом отделении медицинского учреждения. Родители при этом не знают о том, когда именно заболели их дети. Также известно, что зараженные не были каким-либо образом связаны между собой. Остальные подробности выясняются.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 11:03

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