Певица Елка сменила образ и на время стала блондинкой

Поклонники привыкли к постоянным экспериментам, которые касаются причесок знаменитости. Однако в образе белокурой красавицы певицу еще не видели. Недавно Елка разместила фото в Instagram со своим коллегой по сцене Андреем Звонким. На фотоснимке звезда позирует в образе коротко стриженной блондинки. Благодаря необычному для Елки стилю большинство подписчиков признались, что долго не могли распознать в этой симпатичной девушке любимую певицу, которую привыкли видеть со жгуче черными волосами и шикарными объемными прическами.Исполнительница, подписывая фотографию, рассказала, что вместе с певцом Андреем Звонким готовит новый проект, и пообещала в скором времени показать фанатам что-то новенькое. Комментируя фотоснимок, фолловеры поздравили певицу с наступающими новогодними праздниками, а также подчеркнули, что новый имидж Елке не идет.