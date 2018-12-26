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Певица Елка сменила образ и на время стала блондинкой

Певица Елка решила на время сменить свой образ. Артистка на своей страничке в социальной сети Instagram разместила фото, на котором она позирует в образе блондинки с пышным каре и челкой.
Певица Елка сменила образ и на время стала блондинкой

Поклонники привыкли к постоянным экспериментам, которые касаются причесок знаменитости. Однако в образе белокурой красавицы певицу еще не видели. Недавно Елка разместила фото в Instagram со своим коллегой по сцене Андреем Звонким. На фотоснимке звезда позирует в образе коротко стриженной блондинки. Благодаря необычному для Елки стилю большинство подписчиков признались, что долго не могли распознать в этой симпатичной девушке любимую певицу, которую привыкли видеть со жгуче черными волосами и шикарными объемными прическами.

Исполнительница, подписывая фотографию, рассказала, что вместе с певцом Андреем Звонким готовит новый проект, и пообещала в скором времени показать фанатам что-то новенькое. Комментируя фотоснимок, фолловеры поздравили певицу с наступающими новогодними праздниками, а также подчеркнули, что новый имидж Елке не идет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:32

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