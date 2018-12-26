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Дочь Евгения Осина поделилась страшными воспоминаниями из детства

Евгений Осин ушел из жизни чуть больше месяца назад. Сегодня дочь исполнителя дала небольшое интервью, в котором поделилась страшными воспоминаниями из детства.

Дочь Евгения Осина поделилась страшными воспоминаниями из детства

Дочь Евгения Осина решила рассказать о некоторых пагубных привычках своего звездного отца. Агния сообщила, что у исполнителя была зависимость от алкоголя, и он часто вел себя агрессивно. Из-за плохого поведения Евгения Осина в семье часто возникали скандалы, а супруге с маленькой дочкой приходилось уходить из собственного дома и жить у близких людей. Такие воспоминания остались у девочки на всю жизнь. Также у нее есть снимки, на которых ее звездный отец запечатлен в нетрезвом состоянии.

Дочь Евгения Осина поделилась страшными воспоминаниями из детства

Напомним, знаменитый певец, исполнивший песню под названием «Плачет девочка в автомате», ушел из жизни в ноябре текущего года. Экс-жена и дочь Евгения Осина долгое время не общались с ним, но пришли на его похороны. Спустя несколько дней после смерти отца Агния написала песню, которую посвятила ему.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:20

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