Дочь Евгения Осина поделилась страшными воспоминаниями из детства





Дочь Евгения Осина решила рассказать о некоторых пагубных привычках своего звездного отца. Агния сообщила, что у исполнителя была зависимость от алкоголя, и он часто вел себя агрессивно. Из-за плохого поведения Евгения Осина в семье часто возникали скандалы, а супруге с маленькой дочкой приходилось уходить из собственного дома и жить у близких людей. Такие воспоминания остались у девочки на всю жизнь. Также у нее есть снимки, на которых ее звездный отец запечатлен в нетрезвом состоянии.Напомним, знаменитый певец, исполнивший песню под названием «Плачет девочка в автомате», ушел из жизни в ноябре текущего года. Экс-жена и дочь Евгения Осина долгое время не общались с ним, но пришли на его похороны. Спустя несколько дней после смерти отца Агния написала песню, которую посвятила ему.