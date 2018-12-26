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Ольга Бузова на Красной площади залезла на новогоднюю декорацию

Новоиспеченная артистка Ольга Бузова шокировала интернет-пользователей своим нестандартным поступком.

Как стало известно, на днях Ольге пришлось работать в чрезвычайно сложных погодных условиях.

Ольга Бузова на Красной площади залезла на новогоднюю декорацию

Маловероятно, что хоть кто-то когда-то мог даже подумать о том, что обычная участница реалити-шоу «Дом-2», которая приехала покорять Москву из Санкт-Петербурга в 18 лет, сможет стать не только полноправной телеведущей проекта, но и приобретет многомиллионную армию поклонников.

Вопреки всеобщим сомнениям и скептицизму, Бузовой все-таки получилось доказать всем, что недостаток таланта можно полностью компенсировать усердной работой и упрямством, ведь поющей телеведущей и правда пришлось преодолеть довольно сложный путь, прежде чем стать настолько популярной.

Многие знаменитости, которые вдруг становятся еще более известными, не всегда справляются с этой славой. Судя по всему, это касается и Ольги Бузовой, которая без тени стеснения решила залезть на новогоднюю декорацию, установленную на Красной площади.

Ольга Бузова на Красной площади залезла на новогоднюю декорацию

Нужно сказать, что поступок Бузовой поразил многих ее подписчиков, несмотря даже на то, что телезнаменитость объяснила, почему ей пришлось взобраться на гигантский коктейльный бокал. По словам самой Оли, она снималась в новом проекте для телеканала «ТВЦ».

«Бузова, что ты вытворяешь? Зазвездилась! Звездам, что законы вообще не писаны?» - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:06

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