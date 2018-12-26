Компания Xiaomi выпустила компактный беспроводной пылесос весом 1 кг
Компания Xiaomi выпустила беспроводной пылесос SWDK Cordless Portable Vacuum Cleaner. Компактное устройство удобно в эксплуатации, имеет малые размеры, его можно брать с собой. При сборе пыли поверхность обрабатывается ультрафиолетом.
Вес новинки не превышает 1 кг, в розничной сети аппарат доступен за 36 долларов (2,5 тыс. руб.). Впервые информация о бытовом устройстве появилась в мае, изделие представляло собой прототип. За шесть месяцев специалисты доработали дизайн устройства. Указывается и на улучшение технических характеристик. Заявлено об инновационной конструкции пылесоса, это позволило установить мотор мощностью 450 Вт. Этого достаточно для очистки небольшого ковра от загрязнений. Пылесос совершает 8 тыс. вибраций в минуту, это обеспечивает высокоэффективную очистку мягкой мебели или твёрдых поверхностей.
Пыль и мелкий мусор всасываются в устройство под давлением 123 Па. Дополнительно происходит обработка ультрафиолетовыми лучами, при этом гибнут микробы, оберегая от неприятных последствий.
Вес новинки не превышает 1 кг, в розничной сети аппарат доступен за 36 долларов (2,5 тыс. руб.). Впервые информация о бытовом устройстве появилась в мае, изделие представляло собой прототип. За шесть месяцев специалисты доработали дизайн устройства. Указывается и на улучшение технических характеристик. Заявлено об инновационной конструкции пылесоса, это позволило установить мотор мощностью 450 Вт. Этого достаточно для очистки небольшого ковра от загрязнений. Пылесос совершает 8 тыс. вибраций в минуту, это обеспечивает высокоэффективную очистку мягкой мебели или твёрдых поверхностей.
Пыль и мелкий мусор всасываются в устройство под давлением 123 Па. Дополнительно происходит обработка ультрафиолетовыми лучами, при этом гибнут микробы, оберегая от неприятных последствий.
Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 11:09