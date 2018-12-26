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Появился «компромат» на победительницу конкурса «Мисс Москва - 2018» Алесю Семеренко

Telegram-канал под названием «Рынок шкур» опубликовал «компромат» на победительницу конкурса «Мисс Москва -2018» Алесю Семеренко. Информацию рассекретил анонимный пользователь.
Появился «компромат» на победительницу конкурса «Мисс Москва - 2018» Алесю Семеренко

Информатор утверждает, что 24-летняя Алеся Семеренко уже давно работает в эскорте и находится на содержании одного очень влиятельного человека. При этом победу в конкурсе «Мисс Москва 2018» она якобы просто купила, а вернее, ее купил для своей дамы сердца спонсор. По словам источника, Алеся Семеренко из не очень богатой семьи, экспортом она занимается давно, но теперь ее ценник достигает 5 000 долларов. Она часто посещает Европу и была в Дубаи, где тоже эскортила.
Появился «компромат» на победительницу конкурса «Мисс Москва - 2018» Алесю Семеренко

Появившийся в Сети «компромат» Алеся Семеренко пока не комментировала. При этом подписчики победительницы популярного конкурса красоты сразу обратили внимание на то, что в ее Instagram действительно масса достаточно откровенных фотографий. Судя по снимкам, девушка и правда часто бывает за рубежом, при этом на какие средства она отправляется в поездки, для пользователей пока остается загадкой.
Появился «компромат» на победительницу конкурса «Мисс Москва - 2018» Алесю Семеренко

Финал конкурса «Мисс Москва -2018» состоялся в «Крокус Сити Холле» 24 декабря. После победы Алеся Семеренко обнародовала в Instagram свежий пост. Публикацию звезда сопроводила фотографией, на которой позирует в короне победительницы. Семеренко сообщила, что журналисты уже начали спрашивать ее о том, как она купила конкурс. Звезда призналась, что считает себя достаточно красивой, для того, чтобы победить самостоятельно.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 10:55

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