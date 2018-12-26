Телеведущая Екатерина Андреева не смотрит телевизор из-за "агрессии на телеэкране"





Екатерина Андреева уже почти двадцать лет постоянная ведущая программы «Время». В 1999 году интернет-пользователи признали её самой красивой женщиной-ведущей российского телевидения, а в 2006 году была удостоена ордена Дружбы за многолетнюю работу и большой вклад в развитие российского телерадиовещания.Богатый опыт работы именно в информационно-аналитических программах, вероятно, даёт возможность рассуждать ведущей о качестве телепродукции. Екатерина Андреева говорит, в последние годы уровень агрессии, «льющийся» с экранов телевизоров, стал опасным для здоровья. Она и вовсе отказалась от его просмотра в желании оградить свой мозг от разрушительного влияния.Примечательно, что другой известный российский телеведущий Дмитрий Киселёв, согласен с коллегой, но не во всём. Он считает, агрессивными являются только зарубежные новости, и это связано с отношением к России в мире. Тогда как региональные новости вполне нейтральны и не несут в себе абсолютно никакого негатива.