Телеведущая Екатерина Андреева не смотрит телевизор из-за "агрессии на телеэкране"
Одна из самых узнаваемых российских телеведущих, много лет являющаяся «лицом» информационной программы «Время» на Первом канале, Екатерина Андреева в одном из недавних интервью рассказала, практически перестала смотреть телевизор из-за «загруженности телеэфира агрессией». Только работа вынуждает её читать новости и смотреть какие-то программы, но в свободное время она старается «оградить нейроны мозга от негативного влияния».
Екатерина Андреева уже почти двадцать лет постоянная ведущая программы «Время». В 1999 году интернет-пользователи признали её самой красивой женщиной-ведущей российского телевидения, а в 2006 году была удостоена ордена Дружбы за многолетнюю работу и большой вклад в развитие российского телерадиовещания.
Богатый опыт работы именно в информационно-аналитических программах, вероятно, даёт возможность рассуждать ведущей о качестве телепродукции. Екатерина Андреева говорит, в последние годы уровень агрессии, «льющийся» с экранов телевизоров, стал опасным для здоровья. Она и вовсе отказалась от его просмотра в желании оградить свой мозг от разрушительного влияния.
Примечательно, что другой известный российский телеведущий Дмитрий Киселёв, согласен с коллегой, но не во всём. Он считает, агрессивными являются только зарубежные новости, и это связано с отношением к России в мире. Тогда как региональные новости вполне нейтральны и не несут в себе абсолютно никакого негатива.
Екатерина Андреева уже почти двадцать лет постоянная ведущая программы «Время». В 1999 году интернет-пользователи признали её самой красивой женщиной-ведущей российского телевидения, а в 2006 году была удостоена ордена Дружбы за многолетнюю работу и большой вклад в развитие российского телерадиовещания.
Богатый опыт работы именно в информационно-аналитических программах, вероятно, даёт возможность рассуждать ведущей о качестве телепродукции. Екатерина Андреева говорит, в последние годы уровень агрессии, «льющийся» с экранов телевизоров, стал опасным для здоровья. Она и вовсе отказалась от его просмотра в желании оградить свой мозг от разрушительного влияния.
Примечательно, что другой известный российский телеведущий Дмитрий Киселёв, согласен с коллегой, но не во всём. Он считает, агрессивными являются только зарубежные новости, и это связано с отношением к России в мире. Тогда как региональные новости вполне нейтральны и не несут в себе абсолютно никакого негатива.
Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:47