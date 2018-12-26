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Звезда «Дома-2» Алеся Клочко призналась, что устала быть беременной

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», беременная Алеся Клочко рассказала, что у нее обострились несколько болезней, которые полностью пройдут только после рождения малыша.

Наш портал уже писал о том, что звезда «Дома-2» мечтает поскорее отправиться в роддом. Алеся даже обращалась к некоторым специалистам, которые делали ей особенные массажи, чтобы приблизить срок родов. Тогда Клочко заявляла, что хочет поскорее «выманить» первенца появится на свет, однако этого у нее так и не получилось сделать.

Звезда «Дома-2» Алеся Клочко призналась, что устала быть беременной

Сейчас экс-участница телепроекта заявляет, что ее организм уже устал быть беременным, и именно поэтому у нее обострились некоторые болезни. Вчера Алеся разместила у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором подвела итоги сороковой недели беременности.

По словам Алеси, за этот период она набрала пятнадцать килограмм, узнала, что такое «геморрой» и «изжога», а ее «лучшей подругой» стала бессонница. Также девушка, несмотря на то, что не любит ходить в бассейн, решила начать посещать водные занятия для беременных, так как надеется, что они могут помочь ей легко родить.

Звезда «Дома-2» Алеся Клочко призналась, что устала быть беременной

Нужно сказать, что многие подписчики Клочко отреагировали на ее пост. Один за другим интернет-пользователи принялись давать беременной звезде «Дома-2» различные советы, в большинстве которых читатели советовали брюнетке расслабиться и насладиться последними днями своего положения.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:31

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