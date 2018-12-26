Звезда «Дома-2» Алеся Клочко призналась, что устала быть беременной
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», беременная Алеся Клочко рассказала, что у нее обострились несколько болезней, которые полностью пройдут только после рождения малыша.
Наш портал уже писал о том, что звезда «Дома-2» мечтает поскорее отправиться в роддом. Алеся даже обращалась к некоторым специалистам, которые делали ей особенные массажи, чтобы приблизить срок родов. Тогда Клочко заявляла, что хочет поскорее «выманить» первенца появится на свет, однако этого у нее так и не получилось сделать.
Сейчас экс-участница телепроекта заявляет, что ее организм уже устал быть беременным, и именно поэтому у нее обострились некоторые болезни. Вчера Алеся разместила у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором подвела итоги сороковой недели беременности.
По словам Алеси, за этот период она набрала пятнадцать килограмм, узнала, что такое «геморрой» и «изжога», а ее «лучшей подругой» стала бессонница. Также девушка, несмотря на то, что не любит ходить в бассейн, решила начать посещать водные занятия для беременных, так как надеется, что они могут помочь ей легко родить.
Нужно сказать, что многие подписчики Клочко отреагировали на ее пост. Один за другим интернет-пользователи принялись давать беременной звезде «Дома-2» различные советы, в большинстве которых читатели советовали брюнетке расслабиться и насладиться последними днями своего положения.
Наш портал уже писал о том, что звезда «Дома-2» мечтает поскорее отправиться в роддом. Алеся даже обращалась к некоторым специалистам, которые делали ей особенные массажи, чтобы приблизить срок родов. Тогда Клочко заявляла, что хочет поскорее «выманить» первенца появится на свет, однако этого у нее так и не получилось сделать.
Сейчас экс-участница телепроекта заявляет, что ее организм уже устал быть беременным, и именно поэтому у нее обострились некоторые болезни. Вчера Алеся разместила у себя на страничке в Instagram свежий пост, в котором подвела итоги сороковой недели беременности.
По словам Алеси, за этот период она набрала пятнадцать килограмм, узнала, что такое «геморрой» и «изжога», а ее «лучшей подругой» стала бессонница. Также девушка, несмотря на то, что не любит ходить в бассейн, решила начать посещать водные занятия для беременных, так как надеется, что они могут помочь ей легко родить.
Нужно сказать, что многие подписчики Клочко отреагировали на ее пост. Один за другим интернет-пользователи принялись давать беременной звезде «Дома-2» различные советы, в большинстве которых читатели советовали брюнетке расслабиться и насладиться последними днями своего положения.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:31