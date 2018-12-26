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Кирилл Сафонов оригинально поздравил жену Сашу Савельеву с 35-летним юбилеем в Instagram

Певице Саше Савельевой 25 декабря исполнилось 35 лет. Актер, а также супруг звездной исполнительницы Кирилл Сафонов оригинально поздравил любимую жену с юбилеем.
Кирилл Сафонов оригинально поздравил жену Сашу Савельеву с 35-летним юбилеем в Instagram

Саша Сафельева в свой день рождения опубликовала свежую фотографию, под которой с недоумением написала: «35?!». Поздравил супругу и муж Кирилл Сафонов. Он, как и его звездная жена, не стал писать большое поздравление и расписывать все достоинства жены, а просто сообщил, что его любимой исполнилось 35. Он сидит напротив и думает, что написать ей в Instagram, и тут же сам себе ответил: «Ничего) Лучше обниму ее) Напишите сами». Свой пост Кирилл Сафонов сопроводил эффектной фотографией супруги.

Подписчики поспешили со своими поздравлениями. Поклонники знаменитой пары поздравляют автора поста с именинницей и желают супругам гармонии, счастья, тепла и искренности в отношениях. Многие оценили пост артиста, мол, действительно, зачем, что-то писать, если можно просто шепнуть пожелание на ушко и нежно поцеловать.
Кирилл Сафонов оригинально поздравил жену Сашу Савельеву с 35-летним юбилеем в Instagram

«Счастья!!! Огромного счастья!!! Большого, светлого, доброго!!!», «Сашенька! Счастья Вам с Кириллом. Пусть все желания исполнятся», «Правильное решение! СЧАСТЬЯ ВАМ, Пусть все желания сбываются», «Детского сначала плача, а потом смеха и забот вселенских простых и радостных! В такой семье будут дети талантливые, красивые и счастливые!» - пишут многочисленные поклонники звездной четы.
Кирилл Сафонов оригинально поздравил жену Сашу Савельеву с 35-летним юбилеем в Instagram

Пост Сафонова собрал массу отметок «Нравится» и огромное количество самых теплых и искренних пожеланий счастья и добра.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 10:45

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