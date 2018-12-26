Ольга Рапунцель невзлюбила свою младшую сестру Алену за любовь коллектива к ней





В последнее время в «брендовом» семействе Рапунцелей воцарился мир. И несмотря на то, что Ольга и Алена помирились, многие телезрители убеждены, что это ненадолго, и сестры скоро снова найдут, из-за чего поругаться.И одна, и вторая, мягко говоря, относятся к друг другу довольно прохладно. Участники реалити-шоу «Дом-2» заметили, что больше всего недолюбливает свою сестру именно Рапунцель-старшая. По мнению домовцев, Ольга ненавидит родственницу, и на это у нее есть причины.В последнее время Ольге и правда довольно плохо удается контролировать свои эмоции. Она может без явной на то причины начать кричать на Алену или свою мать Татьяну Владимировну Григорьевскую, чем еще больше настраивает против себя коллектив телепроекта «Дом-2».Рапунцель-старшая не единожды уже подчеркивала, что устала от того, что все участники любят и поддерживают ее младшую сестру, в то время, как против нее настроено даже руководство шоу. Более того, длинноволосая красавица неоднократно отмечала, что не понимает, почему Алену, которая находится на «Доме-2» куда меньше нее, все любят, а ее постоянно хотят отправить за ворота.Очевидно, что любовь коллектива и немалое количество привилегий Рапунцель-младшей привели к тому, что Ольга, которая и ранее недолюбливала свою родственницу, теперь ее и вовсе возненавидела.