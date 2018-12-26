АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые популярные зарубежные звезды в Instagram
EUR 78.43 USD 68.74
Курс валют на 26.12.2018

Новая модель кроссовера Nissan Kicks получит гибридную модификацию

На бразильском производстве компании Nissan выпустят новую модель кроссовера Kicks, который будет оснащен гибридной модификацией. Информацию распространили журналисты местного СМИ Noticias Automotivas.
Новая модель кроссовера Nissan Kicks получит гибридную модификацию

Nissan Kicks компактный кроссовер, который производится фирменным бразильским предприятием. Для своей обновленной комплектации автомобиль получит усовершенствование в виде силовой установки последнего типа. По данным СМИ, обновленная версия выйдет на рынок в течении ближайших двух лет. Систему e-Power используют в хэтчбеке Nissan Note, который выпускается на потребительском рынке Японии. Данная система оснащена электромотором и трехцилиндровым бензиновым ДВС (объем 1,2 литра и мощность 79 л.с). Его задача, работая в генераторном режиме, производить зарядку батареи в 1,5 кВт/ч емкости.

Планируется, что в обновленный Nissan Kicks будет встроена 1,0-литровая силовая установка, аналогичная той, что устанавливается в хэтчбеки модели March и седаны Versa. Двигатель наградят двухтопливным исполнением. Это значит автомобиль будет способен передвигаться и на бензине, и на этиловом спирте.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеведущая Екатерина Андреева не смотрит
Кирилл Сафонов оригинально поздравил жену Сашу
Нейросеть научилась распознавать страх человека
Звезда «Дома-2» Алеся Клочко призналась, что
Новая модель кроссовера Nissan Kicks получит
Звезду «Дом-2» Юлю Салибекову травят в Сети за
Опубликовано письмо Кеннеди, в котором он обещал
Ольга Рапунцель невзлюбила свою младшую сестру
Елизавета Боярская показала первое видео с
Илон Маск рассказал о материалах для марсианского
Первый испытательный полет топливозаправщика
Сын Андрея Макаревича "врезал" Андрею Малахову
Алёна Водонаева в своей книге рассказала о
Новый смартфон Elephone A6 Mini получит 1 Гб
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер погасили чужие
У России появятся гастрономические послы за
Алика Смехова показала архивную фотографию с
Вчера в Ульяновске расстреляли семью из четырех
Традиционные лекарства от изжоги увеличивают риск
Поклонники не узнали повзрослевшего сына Анны
Дерматологи рассказали о том, как избежать
Друзья Майли Сайрус подозревают, что она беременна
Врачи рассказали, кому нельзя есть мандарины
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова прокомментировала
Телеведущая Дана Борисова в программе "Давай
Ксения Собчак сделала новую стрижку и покрасилась
ТОП-8 продуктов для замедления морщин назвали
Huawei презентовала оболочку EMUI 9.0 для
Александра Стриженова отметила совершеннолетие в
Загадочный смартфон Nokia с тройной камерой
Просмотреть все новости