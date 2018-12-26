Новая модель кроссовера Nissan Kicks получит гибридную модификацию





Nissan Kicks компактный кроссовер, который производится фирменным бразильским предприятием. Для своей обновленной комплектации автомобиль получит усовершенствование в виде силовой установки последнего типа. По данным СМИ, обновленная версия выйдет на рынок в течении ближайших двух лет. Систему e-Power используют в хэтчбеке Nissan Note, который выпускается на потребительском рынке Японии. Данная система оснащена электромотором и трехцилиндровым бензиновым ДВС (объем 1,2 литра и мощность 79 л.с). Его задача, работая в генераторном режиме, производить зарядку батареи в 1,5 кВт/ч емкости.Планируется, что в обновленный Nissan Kicks будет встроена 1,0-литровая силовая установка, аналогичная той, что устанавливается в хэтчбеки модели March и седаны Versa. Двигатель наградят двухтопливным исполнением. Это значит автомобиль будет способен передвигаться и на бензине, и на этиловом спирте.