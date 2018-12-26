Новая модель кроссовера Nissan Kicks получит гибридную модификацию
На бразильском производстве компании Nissan выпустят новую модель кроссовера Kicks, который будет оснащен гибридной модификацией. Информацию распространили журналисты местного СМИ Noticias Automotivas.
Nissan Kicks компактный кроссовер, который производится фирменным бразильским предприятием. Для своей обновленной комплектации автомобиль получит усовершенствование в виде силовой установки последнего типа. По данным СМИ, обновленная версия выйдет на рынок в течении ближайших двух лет. Систему e-Power используют в хэтчбеке Nissan Note, который выпускается на потребительском рынке Японии. Данная система оснащена электромотором и трехцилиндровым бензиновым ДВС (объем 1,2 литра и мощность 79 л.с). Его задача, работая в генераторном режиме, производить зарядку батареи в 1,5 кВт/ч емкости.
Планируется, что в обновленный Nissan Kicks будет встроена 1,0-литровая силовая установка, аналогичная той, что устанавливается в хэтчбеки модели March и седаны Versa. Двигатель наградят двухтопливным исполнением. Это значит автомобиль будет способен передвигаться и на бензине, и на этиловом спирте.
Nissan Kicks компактный кроссовер, который производится фирменным бразильским предприятием. Для своей обновленной комплектации автомобиль получит усовершенствование в виде силовой установки последнего типа. По данным СМИ, обновленная версия выйдет на рынок в течении ближайших двух лет. Систему e-Power используют в хэтчбеке Nissan Note, который выпускается на потребительском рынке Японии. Данная система оснащена электромотором и трехцилиндровым бензиновым ДВС (объем 1,2 литра и мощность 79 л.с). Его задача, работая в генераторном режиме, производить зарядку батареи в 1,5 кВт/ч емкости.
Планируется, что в обновленный Nissan Kicks будет встроена 1,0-литровая силовая установка, аналогичная той, что устанавливается в хэтчбеки модели March и седаны Versa. Двигатель наградят двухтопливным исполнением. Это значит автомобиль будет способен передвигаться и на бензине, и на этиловом спирте.
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:30