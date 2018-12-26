Опубликовано письмо Кеннеди, в котором он обещал защитить Санту от русских





Письмо Джона Кеннеди с обещанием защитить Санта-Клауса от русских, было написано автором в период напряженных отношений между США и СССР. Опубликовал ответ биограф Майкл Бешлос. Американская девочка Мишель написала президенту, что переживает о судьбе волшебника в случае бомбардировки Северного полюса русскими.Кеннеди ответил, что разделяет беспокойство ребенка и не только для отдельного региона, а для государств целого мира и не только в отношении Санты, а и в отношении всех людей. При этом американский лидер в своем письме заверил маленькую встревоженную девочку в том, что накануне беседовал с Сантой и с ним все в порядке.