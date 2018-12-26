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Опубликовано письмо Кеннеди, в котором он обещал защитить Санту от русских

Письмо Джона Кеннеди, в котором он обещал защитить Санту от русских, опубликовано в Сети. Речь идет об ответе 35 президента США маленькой девочке в последних числах октября 1961 года.
Опубликовано письмо Кеннеди, в котором он обещал защитить Санту от русских

Письмо Джона Кеннеди с обещанием защитить Санта-Клауса от русских, было написано автором в период напряженных отношений между США и СССР. Опубликовал ответ биограф Майкл Бешлос. Американская девочка Мишель написала президенту, что переживает о судьбе волшебника в случае бомбардировки Северного полюса русскими.
Опубликовано письмо Кеннеди, в котором он обещал защитить Санту от русских

Кеннеди ответил, что разделяет беспокойство ребенка и не только для отдельного региона, а для государств целого мира и не только в отношении Санты, а и в отношении всех людей. При этом американский лидер в своем письме заверил маленькую встревоженную девочку в том, что накануне беседовал с Сантой и с ним все в порядке.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 10:14

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