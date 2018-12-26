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Елизавета Боярская показала первое видео с новорожденным сыном

Популярная российская актриса Елизавета Боярская на странице в Instagram опубликовала первое видео прогулки с мужем Максимом Матвеевым и новорожденным сыном по заснеженной площади Санкт-Петербурга. Несмотря на снежную погоду, актриса наслаждается красотой родного города и радуется последним свободным дням, ведь скоро она вновь будет блистать на сцене театра.

Елизавета Боярская показала первое видео с новорожденным сыном

Елизавета Боярская и Максим Матвеев во второй раз стали родителями совсем недавно, сын Григорий родился 5 декабря этого года. О пополнении в актёрской семье первыми рассказали родственники Елизаветы, потом информацию подтвердил супруг. Сама же актриса не стала показывать ни фотографии из роддома, ни писать радостные посты в соцсетях, она просто поблагодарила всех, кто поздравил её с рождением маленького наследника.

За прошедшее после родов время Боярская только недавно поделилась первыми кадрами счастливой семьи, да и то, малыш был в коляске, а супруг снят со спины. Тем не менее, внимательные поклонники узнали Матвеева и в комментариях снова поздравляли семью и с прибавлением, и с наступающими праздниками.

Елизавета Боярская показала первое видео с новорожденным сыном

Многие фолловеры любовались не только актёрами, но и красотами Дворцовой площади Питера, и летящим с неба снегом, и даже талантливыми уличными музыкантами. Среди комментариев можно увидеть слова благодарности, что хотя бы через снятое видео, кто-то снова смог увидеть любимый город на Неве и «напитался» его предновогодней прелестью.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:02

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