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Первый испытательный полет топливозаправщика Ил-78М-90А успешно прошел в Ульяновске

В Ульяновске после ряда успешных наземных тестов прошел первый испытательный полет топливозаправщика Ил-78М-90А. Новейший российский летающий танкер поднялся впервые в небо, во вторник, 25 декабря. Полет прошел успешно.
Первый испытательный полет топливозаправщика Ил-78М-90А успешно прошел в Ульяновске

Новейший Ил-78М-90А стал первым авиационным судном России подобного типа. Разработкой модели занимались уже после распада СССР, она была спроектирована и собрана на территории российского государства. Танкер оснащен сразу 4 двигателями новейшего поколения с форсированной взлетной тягой, за счет чего судно может взять на борт 52 тонны топлива, что позволяет ему провести дозаправку в воздухе сразу 3 самолетов.

Ил-78М-90А призван стать главным топливозаправщиком Воздушно-космических сил. Воздушные испытания модели проходили на летно-испытательной станции при заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске.

К слову, этот огромный лайнер создатели нежно называют «Наш Илюша».



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 09:38

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