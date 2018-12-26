Первый испытательный полет топливозаправщика Ил-78М-90А успешно прошел в Ульяновске





Новейший Ил-78М-90А стал первым авиационным судном России подобного типа. Разработкой модели занимались уже после распада СССР, она была спроектирована и собрана на территории российского государства. Танкер оснащен сразу 4 двигателями новейшего поколения с форсированной взлетной тягой, за счет чего судно может взять на борт 52 тонны топлива, что позволяет ему провести дозаправку в воздухе сразу 3 самолетов.Ил-78М-90А призван стать главным топливозаправщиком Воздушно-космических сил. Воздушные испытания модели проходили на летно-испытательной станции при заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске.К слову, этот огромный лайнер создатели нежно называют «Наш Илюша».