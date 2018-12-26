Сын Андрея Макаревича "врезал" Андрею Малахову





Иван Макаревич – российский актёр и музыкант, известный под псевдонимом James Oclahoma, сын легендарного Андрея Макаревича и второй экс-супруги Аллы, врача-косметолога. Молодой человек пошёл по стопам именитого отца и занялся музыкой, и так же, как Макаревич-старший имеет активную гражданскую позицию, которую не боится отстаивать.В недавнем телеэфире, гостем которого стал Иван Макаревич, в частности, обсуждали этические аспекты форматов программ Шепелева, Малахова и Борисова. Многие считают их беспринципными и выставляющими своих гостей в намеренно глупом свете.Иван сказал, вообще не считает Малахова нормальным телеведущим, он просто ищет скандальные ситуации и «раздувает» их, таким образом создавая рейтинги и «славу» своей программы. Сам Макаревич-младший отказывается от участия в скандальных ток-шоу, так как уверен, телевизионщики смогут из неправильно сказанной фразы спровоцировать «недостойную» ситуацию.