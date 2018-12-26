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Сын Андрея Макаревича "врезал" Андрею Малахову

В эфире программы «Звёзды сошлись» на канале НТВ сын бессменного лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича Иван словесно «врезал» ведущему Андрею Малахову. Макаревич-младший сказал, искренне считает его не ведущим, а человеком провоцирующим скандалы.

Сын Андрея Макаревича "врезал" Андрею Малахову

Иван Макаревич – российский актёр и музыкант, известный под псевдонимом James Oclahoma, сын легендарного Андрея Макаревича и второй экс-супруги Аллы, врача-косметолога. Молодой человек пошёл по стопам именитого отца и занялся музыкой, и так же, как Макаревич-старший имеет активную гражданскую позицию, которую не боится отстаивать.

В недавнем телеэфире, гостем которого стал Иван Макаревич, в частности, обсуждали этические аспекты форматов программ Шепелева, Малахова и Борисова. Многие считают их беспринципными и выставляющими своих гостей в намеренно глупом свете.

Сын Андрея Макаревича "врезал" Андрею Малахову

Иван сказал, вообще не считает Малахова нормальным телеведущим, он просто ищет скандальные ситуации и «раздувает» их, таким образом создавая рейтинги и «славу» своей программы. Сам Макаревич-младший отказывается от участия в скандальных ток-шоу, так как уверен, телевизионщики смогут из неправильно сказанной фразы спровоцировать «недостойную» ситуацию.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:28

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