Алёна Водонаева в своей книге рассказала о последствиях алкоголизма известной балерины

Чтобы оправдать такое название, для обложки своей книги Алена снялась тоже обнажённой.Водонаева уже не постеснялась назвать свое творчество "библией для женщин". Сейчас в Сети обсуждают цитаты из книги, где теледива поведала много скандального. Кстати, книга имеет статус "18+".Например, она рассказала про алкоголизм одной известной балерины. Имён Водонаева не называла, но почему-то ее поклонники думают, что Алёна имеет в виду Анастасию Волочкову.Уже немало бывших коллег Алёны по реалити-шоу высказали свое мнение о книге. К примеру, "домовский" бойфренд Водонаевой Рустам Солнцев весьма жестко высказался об этих откровениях.