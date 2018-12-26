Алёна Водонаева в своей книге рассказала о последствиях алкоголизма известной балерины
Звезда "Дома-2", а ныне блогер, модель и теперь писательница Алена Водонаева недавно представила свою книгу под названием "Голая".
Чтобы оправдать такое название, для обложки своей книги Алена снялась тоже обнажённой.
Водонаева уже не постеснялась назвать свое творчество "библией для женщин". Сейчас в Сети обсуждают цитаты из книги, где теледива поведала много скандального. Кстати, книга имеет статус "18+".
Например, она рассказала про алкоголизм одной известной балерины. Имён Водонаева не называла, но почему-то ее поклонники думают, что Алёна имеет в виду Анастасию Волочкову.
Уже немало бывших коллег Алёны по реалити-шоу высказали свое мнение о книге. К примеру, "домовский" бойфренд Водонаевой Рустам Солнцев весьма жестко высказался об этих откровениях.
Чтобы оправдать такое название, для обложки своей книги Алена снялась тоже обнажённой.
Водонаева уже не постеснялась назвать свое творчество "библией для женщин". Сейчас в Сети обсуждают цитаты из книги, где теледива поведала много скандального. Кстати, книга имеет статус "18+".
Например, она рассказала про алкоголизм одной известной балерины. Имён Водонаева не называла, но почему-то ее поклонники думают, что Алёна имеет в виду Анастасию Волочкову.
Уже немало бывших коллег Алёны по реалити-шоу высказали свое мнение о книге. К примеру, "домовский" бойфренд Водонаевой Рустам Солнцев весьма жестко высказался об этих откровениях.