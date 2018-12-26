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Алёна Водонаева в своей книге рассказала о последствиях алкоголизма известной балерины

Звезда "Дома-2", а ныне блогер, модель и теперь писательница Алена Водонаева недавно представила свою книгу под названием "Голая".

Чтобы оправдать такое название, для обложки своей книги Алена снялась тоже обнажённой.

Алёна Водонаева в своей книге рассказала о последствиях алкоголизма известной балерины

Водонаева уже не постеснялась назвать свое творчество "библией для женщин". Сейчас в Сети обсуждают цитаты из книги, где теледива поведала много скандального. Кстати, книга имеет статус "18+".

Например, она рассказала про алкоголизм одной известной балерины. Имён Водонаева не называла, но почему-то ее поклонники думают, что Алёна имеет в виду Анастасию Волочкову.

Алёна Водонаева в своей книге рассказала о последствиях алкоголизма известной балерины

Уже немало бывших коллег Алёны по реалити-шоу высказали свое мнение о книге. К примеру, "домовский" бойфренд Водонаевой Рустам Солнцев весьма жестко высказался об этих откровениях.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:18

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