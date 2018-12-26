Вчера в Ульяновске расстреляли семью из четырех человек





Накануне жители одного из домов в Заволжском районе города вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранами. Среди жертв неизвестного стрелка была 48-летняя женщина и ее двое детей, а также неустановленный мужчина возрастом около 40 лет.Пятой жертвой мог стать 17-летний молодой человек, который с ранением плеча был спешно госпитализирован.В связи с криминальным инцидентом проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление деталей и причин происшествия.