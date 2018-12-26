Вчера в Ульяновске расстреляли семью из четырех человек
Вчера в Ульяновске расстреляли семью из четырех человек, включая двух детей 15 и 11 лет. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», о чем сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
Накануне жители одного из домов в Заволжском районе города вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранами. Среди жертв неизвестного стрелка была 48-летняя женщина и ее двое детей, а также неустановленный мужчина возрастом около 40 лет.
Пятой жертвой мог стать 17-летний молодой человек, который с ранением плеча был спешно госпитализирован.
В связи с криминальным инцидентом проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление деталей и причин происшествия.
Накануне жители одного из домов в Заволжском районе города вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранами. Среди жертв неизвестного стрелка была 48-летняя женщина и ее двое детей, а также неустановленный мужчина возрастом около 40 лет.
Пятой жертвой мог стать 17-летний молодой человек, который с ранением плеча был спешно госпитализирован.
В связи с криминальным инцидентом проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление деталей и причин происшествия.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:43