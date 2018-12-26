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Новый смартфон Elephone A6 Mini получит 1 Гб оперативной памяти

Китайский производитель электроники - компания Elephone выпускает новую модель смартфона A6 Mini. По информации, которой поделились источники из Сети, устройство получит 1 Гб оперативной памяти.

Новый смартфон Elephone A6 Mini получит 1 Гб оперативной памяти

В Сеть поступили фотоснимки, а также описание характеристик мобильного телефона начального уровня Elephone A6 Mini. Фотографии, которые распространили сетевые источники, хорошего качества, на них можно детально рассмотреть внешний вид смартфона.

Разработчики телефона Elephone A6 Mini сделали его компактным. в зависимости от модификации гаджет будет оснащен однокристальной системой MediaTek Helio A22 либо системой MT6580. Оперативную памятью смартфон получит 1 или 2 Гб, а встроенную флеш-память размером 8 или 16 Гб. Также, девайс наградят двойной камерой, дисплеем с вырезом в форме капли и сканером отпечатка пальца, который разместят на боковой грани. Напомним, что официальное представление смартфона Elephone A6 Mini планируется провести в январе 2019 года.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:08

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