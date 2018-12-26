Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова прокомментировала скандал в семье Жанны Фриске

Сейчас теледива не в восторге от нападок на родителей Жанны, и она рассказала у себя в Instagram, что думает по этому поводу.Уход из жизни Жанны стал тогда ударом для многих её друзей. Родные, близкие и фанаты плакали и не стеснялись этого.Из-за исчезнувших средств «Русфонда», выделяемых на лечение певицы, разгорелся жуткий скандал. Отец Жанны опровергает, что использовал часть денег из фонда. Муж умершей певицы Дмитрий Шепелев не верит этому и до сих пор отказывается привозить бабушке с дедушкой внука Платона.Дмитрия за такую черствость сейчас многие осуждают, ведь Платон — последняя ниточка к умершей дочери, и прятать ребёнка за границей неправильно. И накануне «Русфонд» в честь памяти Жанны простил семью Фриске и все свои иски отозвал.Орлова, отвечая на вопросы фанатов, дала комментарий ко всей этой истории. Ольга подчеркивает, что хочет чтобы её Жанна покоилась с миром, и ее имя больше не трепали в различных скандалах. Девушка говорит, что не собирается поддерживать весь этот хайп.Однако кто виноват, ведущая "Дома-2" так и не сказала. Но Ольга дала понять, что Жанне плохо на том свете из-за обид в адрес дорогих ее сердцу людей.