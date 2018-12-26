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Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер погасили чужие долги в магазине Walmart

Супермодель Синди Кроуфорд и ее супруг Рэнди Гербер в преддверии католического Рождества совершили трогательный поступок. Они оплатили чужие долги за товары, забронированные покупателями в магазине Walmart в калифорнийском городе Комптон.


Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер погасили чужие долги в магазине Walmart

Супруги посчитали, что счастливое Рождество в этом году должно войти в каждый дом, и погасили задолженность тех, кто в этом особо нуждался.

На совершение такого поступка Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера вдохновил пример музыканта Кида Рока и юмориста Тайлера Перри. Они заплатили за покупки клиентов в магазинах Walmart примерно 500 тыс. долларов.

Звезда подиума и ее муж также приняли решение покрыть все долги покупателей в магазине Walmart в городе Комптон, штат Калифорния. О сумме, которую они заплатили, ничего не известно, однако сообщается, что знаменитости осчастливили сотни домохозяйств Комптона.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер погасили чужие долги в магазине Walmart

Для магазинов, действующих под торговой маркой Walmart, характерно действие своеобразной программы рассрочки. У клиента есть возможность забронировать понравившийся товар и частями погашать его стоимость. После того, как вся сумма будет выплачена, продукцию можно забрать в свое распоряжение. Эта система особенно востребована во время праздничного ажиотажа: клиенты уверены, что их близкие не останутся без подарка по причине того, что все уже распродано.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:55

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