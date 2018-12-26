Алика Смехова показала архивную фотографию с утренника в детском саду

На черно-белом снимке, размещенном в социальной сети Instagram, будущая звезда телеэкрана позирует на фоне новогодней елки во время праздничного мероприятия в детском саду. Она одета в белоснежное платье, а ее голову украшает «диадема» из дождика. Рядом с девочкой расположился пушистый игрушечный заяц также белого цвета.В комментарии к фото Алика Смехова рассказала почитателям о том, в детском саду всегда была простой Снежинкой, а хотела быть Снегурочкой. Актриса с иронией заметила, что в том возрасте у нее не наблюдалось ни белой косы, ни красоты. Однако с годами все было компенсировано.Также знаменитость поздравила всех фолловеров, исповедующих католицизм, с Рождеством, которое отмечается 25 декабря.Посмотрев фотографию любимицы, поклонники с ностальгией вспомнили и о своих детских годах. В своих комментариях они написали, что в те времена все дети были снежинками и зайчиками, а роли Снегурочки и Деда Мороза исполняли воспитатели. Также подписчики удивились тому, что Алика Смехова отредактировала снимок. Они заметили, что изначально на нем позировали три девочки.