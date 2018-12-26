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Традиционные лекарства от изжоги увеличивают риск рака желудка

Британские исследователи выяснили, что ингибиторы протонной помпы (лекарства ИПП), традиционно применяемые в гастроэнтерологии для лечения изжоги, увеличивают риск возникновения рака желудка в более чем два раза. Соответствующие сведения представлены в издании Gut.


Традиционные лекарства от изжоги увеличивают риск рака желудка

Лекарства ИПП относятся к группе препаратов, обладающих антисекреторными свойствами и блокирующих выработку в желудке соляной кислоты. Эти медикаменты назначаются пациентам, страдающим кислотозависимыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в частности, изжогой.

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели масштабное исследование, в ходе которого наблюдали за состоянием здоровья более 60 тысяч пациентов из Гонконга. Целью их терапии являлось уничтожение инфекции Helicobacter pylori, а в процессе лечения применялось лекарство ИПП и два антибиотика. После того, как инфекция была успешно устранена, специалисты еще 7,5 лет наблюдали за здоровьем пациентов. В течение первых трех лет одна группа пациентов продолжала принимать ИПП, а другая группа применяла альтернативный препарат - Н2-блокаторы.

На основании анализа полученных данных ученые установили следующее.

Оказалось, что у людей, которые принимали ИПП, угроза возникновения рака увеличивалась в 2,44 раза по сравнению с теми, кто использовал Н2-блокаторы. Более того, у тех, кто пил ИПП каждый день, этот показатель возрастал в 4,55 раза. Ситуация усугублялась еще больше, если пациенты принимали такие медикаменты три года, тогда риск возникновения онкологического заболевания увеличивался в восьмикратном размере.

Традиционные лекарства от изжоги увеличивают риск рака желудка

Несмотря на то, что, по словам авторов исследования, их работа носила наблюдательный характер, а полученные сведения нуждаются в дополнительном изучении, ее результаты являются причиной для беспокойства.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:33

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