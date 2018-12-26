Традиционные лекарства от изжоги увеличивают риск рака желудка





Лекарства ИПП относятся к группе препаратов, обладающих антисекреторными свойствами и блокирующих выработку в желудке соляной кислоты. Эти медикаменты назначаются пациентам, страдающим кислотозависимыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в частности, изжогой.Ученые из Университетского колледжа Лондона провели масштабное исследование, в ходе которого наблюдали за состоянием здоровья более 60 тысяч пациентов из Гонконга. Целью их терапии являлось уничтожение инфекции Helicobacter pylori, а в процессе лечения применялось лекарство ИПП и два антибиотика. После того, как инфекция была успешно устранена, специалисты еще 7,5 лет наблюдали за здоровьем пациентов. В течение первых трех лет одна группа пациентов продолжала принимать ИПП, а другая группа применяла альтернативный препарат - Н2-блокаторы.На основании анализа полученных данных ученые установили следующее.Оказалось, что у людей, которые принимали ИПП, угроза возникновения рака увеличивалась в 2,44 раза по сравнению с теми, кто использовал Н2-блокаторы. Более того, у тех, кто пил ИПП каждый день, этот показатель возрастал в 4,55 раза. Ситуация усугублялась еще больше, если пациенты принимали такие медикаменты три года, тогда риск возникновения онкологического заболевания увеличивался в восьмикратном размере.Несмотря на то, что, по словам авторов исследования, их работа носила наблюдательный характер, а полученные сведения нуждаются в дополнительном изучении, ее результаты являются причиной для беспокойства.