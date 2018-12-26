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Дерматологи рассказали о том, как избежать преждевременного старения кожи

Дерматологи рассказали представительницам прекрасного пола о действиях, провоцирующих преждевременное старение кожи, а также дали советы о том, как избежать негативных проявлений. Соответствующие сведения опубликованы в зарубежном источнике.


Дерматологи рассказали о том, как избежать преждевременного старения кожи

Специалисты заявили, что женщины, которые ложатся спать, не сняв с лица косметику, совершают непозволительную ошибку, поскольку ночью в коже происходят восстановительные процессы. Дамы, пренебрегающие простым умыванием, не освобождают свое тело от различных частиц, пылинок, которые препятствуют получению кожей кислорода.

Не менее опасен в этом вопросе и дефицит сна, ведь полноценный ночной отдых должен длиться не менее 6 часов.

Для того, чтобы оставаться молодыми и красивыми как можно дольше, женщинам при выборе крема с антивозрастным эффектом нужно обращать внимание на то, чтобы в его состав обязательно входил ретинол.

Нельзя забывать и о постельном белье. Предпочтение следует отдать изделиям из натурального шелка, а наволочки необходимо менять раз в несколько дней.

Обладательницы жирного типа кожи ошибочно считают, что могут обойтись без увлажнения. Однако подпитка кожных покровов влагой с помощью дополнительных средств все равно очень важна.

Эксперты указывают, что при очищении кожных покровов главное не переусердствовать, поскольку вместе с вредными микроорганизмами можно удалить и полезные.

Сухой воздух является одним из злейших врагов здоровой кожи, поэтому увлажнитель служит незаменимым помощником в этом вопросе. Оптимальный температурный режим в комнате должен быть не ниже 20 градусов.

Дерматологи рассказали о том, как избежать преждевременного старения кожи

Другие рекомендации, которые дали дерматологи, заключались во включении в рацион питания продуктов, богатых витамином В, увлажнении губ перед сном, сон на спине, а также избегании принятия горячего душа и употребления чипсов и сладостей на ночь.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:14

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