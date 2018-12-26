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Ксения Собчак сделала новую стрижку и покрасилась

Журналист и светская львица Ксения Собчак в Instagram выложила публикацию, где своим подписчикам продемонстрировала новый внешний вид.

Девушка поменяла свою прическу, а также покрасила волосы.

Ксения Собчак сделала новую стрижку и покрасилась

Как обычно, в таких случаях, армия комментаторов разделилась на два лагеря. Кто-то пишет, что эта стрижка и цвет волос действительно идут Ксении, а кто-то написал, что каре удлиняет и без того "некруглое" лицо Собчак. Знатоки также утверждают, что с этим цветом Ксюша выглядит блекло, хотя сам колер и неплохой.

Надо отметить, что пост был рекламный, этой фотографией жена Максима Виторгана прорекламировала салон красоты

"Подстриглась! В Новый Год с новой стрижкой!! Как вам?", - пишет Ксения и благодарит салон за "вдохновение и прекрасный сервис".

За несколько часов публикация набрала довольно большое количество просмотров и лайков.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:30

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