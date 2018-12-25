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Юлия Меньшова похвасталась шапкой, как у героини Барбары Брыльски из "Иронии судьбы"

Известная российская актриса театра и кино Юлия Меньшова недавно похвасталась подписчикам в Instagram исполненной детской мечтой – шапкой, как у героини легендарной Барбары Брыльски из не менее легендарного фильма «Ирония судьбы или С лёгким паром!». Актриса написала, с 10 лет мечтала повторить движение Наденьки, стряхнув с меховой шапки снег.

Юлия Меньшова похвасталась шапкой, как у героини Барбары Брыльски из "Иронии судьбы"

Юлия Меньшова настолько счастлива от исполнения детской мечты, что просто не смогла не поделиться своей радостью с поклонниками. Она с восторгом пишет, в юном возрасте её просто покорила главная героиня фильма своим неподражаемо-элегантным движением, стряхивая снег с шапки. Ей очень долго хотелось повторить его, в детстве даже стряхивала снег с вязаной шапочки с помпоном, но эффект, конечно же, был не тот.

Теперь Юлия Меньшова может «отточить» мастерство на идеальном головном уборе, который, впрочем, оказался жарким и не совсем удобным. Тем не менее, не смотря на все неудобства, артистка пишет, не снимет шапку и продолжит чувствовать себя «женственной Наденькой».

Юлия Меньшова похвасталась шапкой, как у героини Барбары Брыльски из "Иронии судьбы"

«Юлия! А теперь Вы - эталон женственности. Обожаю Вас, обожаю программы, фильмы с Вашим участием. И всегда на одном дыхании читаю Ваши посты. Мне всегда кажется, что точнее никто не может передать чувства, воспоминания, мысли», «Юленька, Вам всё к лицу. Вы очень красивая!», - пишут восторженные фанаты Меньшовой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 21:24

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