Поклонники не узнали повзрослевшего сына Анны Михалковой на новом фото

Анна Михалкова часто оставляет своих сыновей Андрея и Сергея на попечение их тёти, когда ей срочно нужно куда-то уехать по работе. Ребята с удовольствием остаются с Надеждой и весело проводят время.Недавно Михалкова-старшая снова отправила 18-летнего Андрея на выходные к тёте. Надежда сфотографировалась с любимым племянником и выложила снимок в соцсети, подписав с юмором, они новогодние подарки и лежат под ёлкой. Многие не узнали в повзрослевшем молодом человеке старшего сына Анны и начали строить версии, кто же этот привлекательный юноша на фотографии. А узнав, стали восхищаться и писать, как ему идёт новая стрижка и как быстро он взрослеет.Не так давно Анна Михалкова писала о депрессивном состоянии Андрея и о том, как она помогает ему с ним справляться. Возможно, и Надежда выступила в качестве «тяжёлой артиллерии» и тоже пытается отвлечь племянника от грустных мыслей и депрессии.