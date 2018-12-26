АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые популярные зарубежные звезды в Instagram
EUR 78.43 USD 68.74
Курс валют на 26.12.2018

Поклонники не узнали повзрослевшего сына Анны Михалковой на новом фото

Дочери известного российского режиссёра Никиты Михалкова Анна и Надежда не просто близкие родственницы, но и лучшие подруги, часто проводящие вместе время и доверяющие друг другу своих детей. Недавно младшая сестра Надежда Михалкова опубликовала в Instagram фотографию со старшим сыном Анны Андреем, на котором поклонники с трудом распознали повзрослевшего юношу.

Поклонники не узнали повзрослевшего сына Анны Михалковой на новом фото

Анна Михалкова часто оставляет своих сыновей Андрея и Сергея на попечение их тёти, когда ей срочно нужно куда-то уехать по работе. Ребята с удовольствием остаются с Надеждой и весело проводят время.

Недавно Михалкова-старшая снова отправила 18-летнего Андрея на выходные к тёте. Надежда сфотографировалась с любимым племянником и выложила снимок в соцсети, подписав с юмором, они новогодние подарки и лежат под ёлкой. Многие не узнали в повзрослевшем молодом человеке старшего сына Анны и начали строить версии, кто же этот привлекательный юноша на фотографии. А узнав, стали восхищаться и писать, как ему идёт новая стрижка и как быстро он взрослеет.

Не так давно Анна Михалкова писала о депрессивном состоянии Андрея и о том, как она помогает ему с ним справляться. Возможно, и Надежда выступила в качестве «тяжёлой артиллерии» и тоже пытается отвлечь племянника от грустных мыслей и депрессии.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый смартфон Elephone A6 Mini получит 1 Гб
Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер погасили чужие
У России появятся гастрономические послы за
Алика Смехова показала архивную фотографию с
Вчера в Ульяновске расстреляли семью из четырех
Традиционные лекарства от изжоги увеличивают риск
Поклонники не узнали повзрослевшего сына Анны
Дерматологи рассказали о том, как избежать
Друзья Майли Сайрус подозревают, что она беременна
Врачи рассказали, кому нельзя есть мандарины
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова прокомментировала
Телеведущая Дана Борисова в программе "Давай
Ксения Собчак сделала новую стрижку и покрасилась
ТОП-8 продуктов для замедления морщин назвали
Huawei презентовала оболочку EMUI 9.0 для
Александра Стриженова отметила совершеннолетие в
Загадочный смартфон Nokia с тройной камерой
Польский эксперт: Советские танки Т-72 более
Яна Рудковская мечтает породниться с Филиппом
Subaru выпустит Forester и Impreza в версии STI
Самые популярные зарубежные звезды в Instagram
Ежедневное употребление бананов и кокосов
Японский спутник выявил тепловую аномалию в
Новогодние елки могут быть опасными для детей
Юлия Меньшова похвасталась шапкой, как у героини
Робот-пылесос помог создать карты для
Роман Гриценко снялся в клипе у начинающей певицы
Победители мистического шоу "Битва экстрасенсов"
Lexus отзовет почти 400 автомобилей из-за проблем
Пол Маккартни призвал фанатов не объедаться на
Просмотреть все новости