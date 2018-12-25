Lexus отзовет почти 400 автомобилей из-за проблем с двигателями





По информации экспертов, весь процесс связан с ошибочными вычислениями объемов входящего в мотор воздуха при его перезапуске в связи с особенностями установленного программного обеспечения блока управления двигателем. В результате, силовая установка вполне может выйти из строя при начале движения.Во время сервисной акции отечественные дилеры Lexus бесплатно «перепрошьют» мотор на каждом из отозванных транспортных средств. Всех владельцев проблемных машин оповестят о неполадке уже в ближайшие дни.