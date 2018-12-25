Lexus отзовет почти 400 автомобилей из-за проблем с двигателями
Автоконцерн Lexus отзовет как минимум 390 недавно выпущенных седанов LS 500 в связи с возможными неполадками мотора. Речь идёт об автомобилях, купленных на российском рынке и выпущенных в период первых восьми месяцев нынешнего года.
По информации экспертов, весь процесс связан с ошибочными вычислениями объемов входящего в мотор воздуха при его перезапуске в связи с особенностями установленного программного обеспечения блока управления двигателем. В результате, силовая установка вполне может выйти из строя при начале движения.
Во время сервисной акции отечественные дилеры Lexus бесплатно «перепрошьют» мотор на каждом из отозванных транспортных средств. Всех владельцев проблемных машин оповестят о неполадке уже в ближайшие дни.
По информации экспертов, весь процесс связан с ошибочными вычислениями объемов входящего в мотор воздуха при его перезапуске в связи с особенностями установленного программного обеспечения блока управления двигателем. В результате, силовая установка вполне может выйти из строя при начале движения.
Во время сервисной акции отечественные дилеры Lexus бесплатно «перепрошьют» мотор на каждом из отозванных транспортных средств. Всех владельцев проблемных машин оповестят о неполадке уже в ближайшие дни.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:32